Український анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня», який вийшов у прокат у березні 2023, отримає продовження. Про це повідомила прес-служба Film.Ua Group.

Продюсерка мультфільму Ірина Костюк розповілила під час форуму Cartoon Business 2023, що Film.Ua у співпраці з французькою анімаційною студією TeamTo готують анімаційний сиквел, а також ігровий повнометражний фільм для аудиторії 12+, де Мавка «наблизиться до свого автентичного міфологічно-містичного образу».

Нагадаємо, робота над анімаційним фільмом «Мавка. Лісова пісня» розпочалася у 2014 році з розробки ідеї, а у 2017 році стартувало безпосередньо виробництво. Фільм випустили у березні 2023 року. У підсумку за перші три вікенди в прокаті «Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом.

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» знятий за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», проте він досить далеко відійшов від літературного джерела, зберігши лише імена головних героїв.

Сценаристом проекту виступив Ярослав Войцешек. Режисерами є Олег Маламуж та Олександра Рубан. Костюми персонажів розроблені українським дизайнеркою одягу Ольгою Навроцькою.

Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму «Мавка. Лісова пісня» оцінювався в 187,2 млн грн. Виробництво мультфільму було частково профінансовано Державним агентством України з питань кіно. З урахуванням усіх змін, у цілому частка державної участі у виробництві мультфільму становить 49,5 млн грн, або 26,45 %. Цей проект називають найдорожчим для українського кіно.

Загальні касові збори найдорожчого мультфільму українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» вже перевищили 20 млн доларів. Анімаційний фільм має вийти на великих екранах у 148 країн, прокат триває.