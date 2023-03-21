Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вишов у прокат 2 березня

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» після третього вікенду прокату заробив в українських кінотеатрах 81,8 млн грн. Попри те, що прокат ще триває, фільм уже став рекордсменом з касових зборів серед українських фільмів.

Раніше рекорд належав українській комедії «Я, ти, він, вона», яка за весь період прокату зібрала 71 млн грн. Проект студії «Квартал 95» стартував перед новим, 2019 роком, коли виконавець головної ролі Володимири Зеленський оголосив про намір балотуватися у президенти України.

Для мультфільму «Мавка. Лісова пісня» це вже другий рекорд. За перший вікенд прокату він зібрав 24,9 млн гривень, попереднім рекордсменом за тиждень також була стрічка «Я, ти, він, вона», яка зібрала 23 млн грн за перші шість днів покату.

От тільки бюджети двох рекордсменів сильно відрізняються. Якщо комедія «Кварталу 95» коштувала своїм авторам трохи менше 36 млн грн, то бюджет «Мавки» – 187 млн грн. Проте її прокат триває.

Нагадаємо, що в українських кінотеатрах також можна подивитись й інші українські фільми: зокрема документальну картину про російсько-українську війну «Життя на межі» та оскарівського номінанта «Будинок зі скалок».