Авторами фільму є українські кінопродюсери та ветерани Павло Пелешок та Юрко Іванишин

У прокат виходить український документальний фільм «Життя на межі», який розповідає про Україну від Революції Гідності до повномасштабної війни. Авторами фільму є українські кінопродюсери та ветерани Павло Пелешок та Юрко Іванишин. Вони були у числі продюсерів та операторів документального фільму Євгена Афінеєвського «Зима у вогні», який номінувався на «Оскар».

Зі спогадів та власного кіноархіву Павло Пелешок та Юрко Іванишин збирають події російсько-української війни з кінця 2013 року дотепер. Відразу після Революції Гідності автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу, створили саморобний дрон «Фурія», назву якого зараз носить один з підрозділів аеророзвідки. І весь цей час вони продовжували знімати та фіксувати для світу події російсько-української війни.

«Життя на межі» розповідає про становлення й розвиток українського спротиву у різних ракурсах. Зокрема, у картині є епізод, коли після міжнародного успіху фільму «Зима у вогні» Павло та Юрко прямо з окопів вирушають до Лос-Анжелеса на церемонію «Оскар».

«Коли перебуваєш на війні, думаєш, весь світ про неї знає. Виявилось, потрібно пояснювати, що відбувається насправді», – каже Пелешок.

Особливість фільму насамперед полягає в тому, що він хронологічно охоплює усі воєнні роки. Розробники кажуть, що ідеєю фільму є розповісти, як ця війна стала можливою й до чого вона призвела.

Для створення фільму автори опрацювали 640 годин архівних матеріалів. Над проектом працювали близько 20 людей команди UkrStream.tv — незалежного інтернет-каналу, співзасновниками якого є Пелешок та Іванишин.

Світова прем’єра стрічки «Життя на межі» відбулася наприкінці минулого року в Берліні в кінотеатрі Delphi Filmpalast am Zoo. У грудні 2022-го фільм презентували у Києві. З 16 березня документальний фільм можна буде подивитись у кінотеатрах.