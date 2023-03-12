Головні ролі зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» Раміл та Аміл Насірови

Новий фільм режисера глядацького хіта «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» вийде у всеукраїнський прокат 13 квітня.

Зйомки фільму «Люксембург, Люксембург» проходили у 2021 році у Лубнах Полтавської області, у Києві на поліцейському полігоні та у Люксембурзі. Завершувати фільм довелось уже після початку повномасштабного вторгнення: рятувати та вивозити матеріали і доробляти кіно. Світова прем’єра картини відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де фільм брав участь у конкурсній програмі «Горизонти».

Автори картини вирішили не чекати, поки фільм завершить свою фестивальну історію, а випустити його в українській прокат. Тож із 13 квітня українські глядачі мають нагоду його подивитись.

Новий фільм Антоніо Лукіча – майже кримінальна історія про двох близнюків з міста Лубни. Брати дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу, і вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким же поганим татом, яким вони його пам’ятають? Режисер Антоніо Лукіч вважає, що окремим героєм фільму є слобожанський суржик.

Головні ролі у стрічці «Люксембург, Люксембург» зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» брати Раміл та Аміл Насірови, для яких «Люксембург, Люксембург» став дебютом у кіно.

Для Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» став другим повнометражним фільмом. Його перша картина, «Мої думки тихі», отримала спеціальний приз журі на кінофестивалі в Карлових Варах, відзнаки національної кінопремії «Золота Дзиґа», національної премії кінокритиків «Кіноколо» й навіть виходила у широкий прокат двічі.