У Львові відбувся допрем’єрний показ українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня». Цей проект створювався довго та коштував дорого.

Компанії Film.ua та Animagrad розпочали роботу над мультфільмом за мотивами драми Лесі Українки ще у 2015 році. З того часу змінився сценарій, зникли та додались деякі персонажі, змінилась сама Мавка. Незмінним залишися гепі-енд, який автори обіцяли від самого початку.

«Історія буде доповнена зрозумілими сучасної аудиторії сюжетами й образами, і порадує не лише новими комічними персонажами, але і гепі-ендом», – йшлося в одному з перших повідомлень. Так і вийшло.

Мультфільм варто подивитись тим, хто полюбляє сучасну поп-культуру та українську попмузика, адже озвучили героїв анімації відомі українські зірки, зокрема Олена Кравець, Сергій Притула (саме цим проектом він завершив кар’єру шоумена), Михайло Хома (Dzidzio), Олег Скрипка, Катерина Осадча, Олег «Фагот» Михайлюта, Наталка Сумська, Ніна Матвієнко та інші.

Пісню «Мова вітру» до фільму записали Артем Пивоваров та Христина Соловій. І якщо Соловій обмежилась лише піснею, то Пивоваров озвучив Лукаша.

Мавку озвучила акторка Наталка Денисенко, а прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар наділила Мавку пластикою. Також у ролі самих себе діють та співають музиканти з «Дахи Брахи».

Сценаристом проекту виступив Ярослав Войцешек. Режисерами є Олег Маламуж та Олександра Рубан. Костюми персонажів розроблені українським дизайнеркою одягу Ольгою Навроцькою.

Шанувальники світового кіно знайдуть у мультфільмі чимало знайомих сцен: тут можна побачити парафрази з «Аватара» чи «Хронік Нарнії» та інших не менш популярних голлівудських картин. Так що українські міфи та легенди справді сплетені зі світовим маскультом у тісних обіймах.

А от шанувальникам творчості Лесі Українки та загалом прихильникам канонічного трактування класичних текстів, мабуть, варто пропустити цю прем’єру. Фільм має мало спільного з літературним оригіналом, зрештою він на це і не претендує. Можливо, не варто було акцентувати у рекламній компанії на літературному джерелі, проте автори використали імена з драми-феєрії та навіть кілька рядків з фінального монологу Мавки.

Загалом вийшов непоганий мультфільм, якому час додав додаткових глибших сенсів. Автори навіть розмістили у мережі уривок «Мавка у гніві» 24 лютого 2023 року.

Пластику Мавки автори запозичили у Катерини Кухар (кадр з фільму)

Сильний антивоєнний пафос (адже у битві та вирі навіть праведної люті гинуть не лише вороги, а й друзі) спочатку мав лише екологічне спрямування. Важливим меседжем фільму є необхідність єднання з природою, дбайливе ставлення до неї. Серед героїв картини – «червонокнижні» тварини, такі як рись та буйволи. Разом із Всесвітнім фондом природи WWF в Україні автори «Мавки» проводять довгострокову благодійну акцію «Врятуємо рись!», мета якої – допомогти рисі та її дитинчатам вижити в українських лісах.

Краєвиди у картині відтворюють реальні українські локації, такі як ліси Карпат, село Вилкове, Буцький каньйон.

Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму «Мавка. Лісова пісня» оцінювався в 187,2 млн грн. Виробництво мультфільму було частково профінансовано Державним агентством України з питань кіно. З урахуванням усіх змін, у цілому частка державної участі у виробництві мультфільму становитиме 49,5 млн грн, або 26,45 %. Цей проект називають найдорожчим для українського кіно.

Навіть Мавка страшна у гніві (кадр з фільму)

Тож роботи з дистрибуцію також тривали довго. Крім українських глядачів першими мультфільм побачили в Саудівській Аравії. Кінопоказ відбувся 26 лютого у місті Ер-Ріяд. З 1 березня починається міжнародний прокат «Мавки». Очікується, що фільм покажуть у більш як 40 країнах. У нас прокат стартує уже 2 березня.

Фото Film.Ua