В український прокат вийшов фільм Дем’єна Шазела «Вавилон» із Бредом Піттом та Марго Роббі у головних ролях. Режисер знаменитих «Одержимості» та «Ла-Ла-Ленду» розповів історію про Голлівуд 20-30-х років. Фільм уже був лідером за кількістю номінацій на «Золотий глобус», тепер йому пророкують «Оскари» навіть попри те, що в американському прокаті він провалився і викликав неоднозначні оцінки у критиків та публіки.

Напередодні оголошення номінантів на «Оскар» спробуємо розібратись, що приваблює та що відштовхує у «Вавилоні» (спойлер – нам все сподобалось).

Події «Вавилону» стартують у 1926 році, за рік то того як у кіно прийшов звук, тоді, коли «золота доба» ще тільки починалась, а Голлівуд все ще був купкою знімальних майданчиків десь у Каліфорнії.

З головними героями ми знайомимось на вечірці (яка радше є оргією). Неллі Ларой (Марго Роббі) мріє стати акторкою, Менні Торес (Дієго Кальва) мріє хоча б з’явитись на знімальному майданчику, а Джек Конрад у блискучому виконанні Бреда Пітта уже є зіркою (а ще алкоголіком та бабієм).

Їх світ міняється, спочатку тоді, коли вони потрапляють у кіно, а потім тоді, коли у кіно приходить звук. У фільм також знімались Тобі Магуайр, Олівія Вайлд, Самара Вівінг, Флі, Ерік Робертс, Джин Смарт та інші.

Кадр з фільму

Акторський ансамбль звучить та діє як добре зіграний оркестр. Тригодинний хронометраж спочатку лякає, але саме акторські роботи та ідеально порахований темпоритм картини ніде не збоїть та змушує не помічати час.

Персонаж Дієго Кальва, відомого за серіалом «Нарко: Мексика», намагається стати своїм у світі кіно. Він дає собі раду у геть безнадійних ситуаціях та стає незамінним на одній зі найкрутіших студій.

Він, а також Бред Пітт та Марго Роббі були номіновані на «Золотий глобус».

Кадр з фільму

Проте більшість персонажів у «Вавилоні» вигадані, хіба прізвище продюсера Ірвінга Тальберга може щось сказати затятим кіноманам.

Проте Пітт та Роббі у своїх ролях спирались таки на цілком реальних людей. Прототипом Джека став актор німого кіно Джон Гілберт. Він грав у популярних фільмах «Серце гір», «Слуга в будинку» тощо. У 30-х роках його кар’єра занепала. Пітт водночас огидний, блискучий, зворушливий та смішний.

Джон Гілберт Бред Пітт

Марго Роббі черпала натхнення з образу голлівудської акторки Клари Боу, яка стала секс-символом свого часу ще до того, як цей термін з’явися у вжитку. Вона у дитинстві пережила злидні, смерть рідних та насильство, а потім стала кумиром мільйонів. Нові технології знищили й її кар’єру.

Марго Роббі зі старту власної кар’єри завоювала популярність та «оскарівські» номінації. У ролі Неллі вона є просто якимось особливим спецефектом. Це без перебільшення блискуча акторська робота, де її героїня має тваринну привабливість й таку ж непокору та непередбачуваність.

Марго Роббі Клара Боу

Велику роль у фільмі відграють художниця-постановниця Флоренція Мартін, художниця з костюмів Мері Зефрос та Джастін Гурвіц, постійний композитор фільмів Шазела, який вже отримав за «Вавилон» «Золотий глобус».

Щодо художників, то їм потрібно було створити понад 7000 костюмів для 250 акторів. Цікаво, що вони водночас і відбивають епоху, і існують поза часом.

В американський прокат «Вавилон» вийшов у грудні 2022 року та при бюджеті у 80 млн доларів наразі зумів зібрати лише 15. Це дивний результат, адже у фільмі поєднались винахідлива режисура, чудові акторські роботи, запальна музика та цікаві історія.

Кадр з фільму

Еволюція Голлівуду, від божевільних вечірок 20-х у дусі Великого Гетсбі до кодексу Гейнса 30-х через яскравих героїв та дотепні сюжетні ходи насамперед є любов’ю до кіно у чистому вигляді. А може автори картини, як і їх герої, просто трохи випередили час?