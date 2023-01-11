У США вручили престижну нагороду «Золотий глобус», яку вручають журналісти, акредитовані в Голлівуді. Цього разу вперше у голосуванні брали участь українські кінокритики.

На церемонії прозвучало відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Його представив актор Шон Пенн, який неодноразово відвідував Україні протягом останнього року.

Зеленський вперше «Золоті глобуси» вручали у 1943 році, під час ІІ світової війни. Він наголосив, що Україна воює зокрема і за «право нового покоління знати про війну тільки з кіно».

«Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів з них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія... Війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється, і вже зрозуміло, хто переможе... Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у день нашої перемоги», – наголосив президент України.

Найбільше нагород отримали фільм «Банші Інішеріна» та серіал «Початкова школа Ебботта». Вони отримали по три статуетки.

Престижну Премію Сесиля Б. Де Мілля за досягнення в кінематографі в цьому році отримав комічний актор Едді Мерфі.

Переможці Золотого глобусу-2023

Найкращий фільм, драма

«Фабельмани»

Драма «Фабельмани» є вільною розповіддю про дитинство та юність Стівена Спілберга. Режисер відтворив не лише будинки такими, якими їх пам’ятав. Він «перезняв» свої дитячі фільми. Власні спогади Спілберг робить універсальним портретом часу і водночас фільм є дуже ніжним та дуже особистим.

Найкращий фільм, мюзикл чи комедія

«Банші Інішеріна»

Новий фільм Мартіна МакДони («Залягти на дно в Брюґґе», «Сім психопатів», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»). В центрі сюжету картини опинився конфлікт між двома найкращими друзями, коли один із них раптово припиняє спілкуватися з іншим. Це призводить до трагічних наслідків для обох. Нагорода для цього фільму є більш ніж справедливою. От тільки не зрозуміло, чому ця драматична сторія названа комедією.

Найкращий режисер

Стівен Спілберг («Фабельмани»)

Найкращий сценарій

«Банші Інішеріна» ‒ Мартін МакДонах

Найкращий анімаційний фільм

«Піноккіо Гільєрмо дель Торо»

Унікальна техніка зйомок: ляльковий мультфільм знімали як художній фільм, тобто кожну ляльку потрібно було переміщати щосекунди. Події казки режисер переніс у час фашистської Італії.

Найкращий актор у драмі

Остін Батлер («Елвіс»)

Остін Батлер у ролі короля рок-н-ролу Елвіса Преслі став справжньою знахідкою для фільма Бза Лурмана. Він надзвичайно органічно виглядає на екрані.

Найкраща актриса у драмі

Кейт Бланшетт («Тар»)

Одна з найочікуваніших перемог. Роль авторитарної диригентки стала однією із накращих у кар'єрі актриси. Лідія Тар намагається завершити симфонію, яка має стати вершиною її творчості, та переживає вкрай непростий період у житті. Опорою Лідії стає її прийомна дочка Петра. Режиср фільму – Тодд Філд.

Найкраща актриса у мюзиклі або комедії

Мішель Йо («Все завжди і водночас»)

Абсурдна чорна комедія режисерів Деніела Шайнерта і Дена Квана. У Евелін Ван купа життєвих проблем, причину яких вона не розуміє. Одного разу вона дізнається, що існує безліч паралельних світів, де її життя склалося успішніше, але всім їм загрожує таємниче зло. Двійник її чоловіка з іншого світу запевняє Евелін, що саме їй під силу захистити весь мультивсесвіт.

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»)

Найкращий актор другого плану

Ке Кван («Все завжди і водночас»)

Найкраща актриса другого плану, фільм

Анджела Бассетт («Чорна пантера: Ваканда назавжди»)

Фантастичний бойовик «Чорна пантера: Ваканда назавжди» – пряме продовження однойменного фільму 2018 року. Фільм є тридцятим за рахунком у кіновсесвіті Marvel. Перший сольний фільм про Т’Чаллу мав неабиякий успіх у прокаті, зібравши $1,347 млрд. при бюджеті $210 млн. Він отримав три премії «Оскар»

Найкращий серіал (драма)

«Дім Дракона» (HBO)

Приквел мегауспішного серіалу «Гра престолів». Маємо поки що лише один сезон, який не вразив шанувальників творчості Джорджа Мартіна. Серіал показує події, що відбувалися за 200 років до описаних в оригінальному телесеріалі, а саме — розквіт Дому Таргарієнів.

Найкращий серіал (мюзикл чи комедія)

«Початкова школа Еббот» (ABC)

Вийшло уже два сезони історії про позитивно налаштованих викладачів, які працюють в одній із найжахливіших державних шкіл поблизу Філадельфії.

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма)

Кевін Костнер («Єллоустоун»)

Родина Даттонів мешкає у Монтані на одному з найбільших у США ранчо, яке межує із відомим національним парком. Джон Даттон (Кевін Костнер), голова родини, змушений весь час боротися за свою землю, на яку претендують парк, індіанці з резервації та забудовники.

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма)

Зендая («Ейфорія»)

У центрі сюжету опиняється група підлітків, яка стикається з властивими їх періоду життя проблемами, починаючи від соцмереж і психологічних травм, закінчуючи сексом і наркотиками.

Найкраща жіноча роль у серіалі (мюзикл або комедія)

Квінта Брансон («Початкова школа Еббот»)

Найкращий актор у серіал (мюзикл або комедія)

Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»)

Після раптової смерті свого брата Кармі залишає роботу в Нью-Йорку в «найкращому ресторані світу», щоб повернутися до Детройту і взяти на себе керування сімейним магазином сендвічів.

Найкращий актор другого плану у серіалі

Тайлер Джеймс Вільямс («Початкова школа Еббот»)

Найкраща актриса другого плану у серіалі

Джулія Гарнер («Озарк»)

Джулія Гарнер зіграла яскраву роль темпераментної Рут, злочинниці, яка то допомагає головним героям відмивати гроші наркокартелю, то воює з ними.

Найкращий міні-серіал або телефільм

«Білий лотос» (HBO)

Сатиричний серіал, створений, написаний та режисований Майком Уайтом. Перший сезон, що складається з шести епізодів, стосується життя персоналу та гостей тропічного курорту на Гаваях. З кожним днем у цих ідеальних мандрівниках, веселих співробітниках готелю у найідилічнішому місці з'являється все темніша складова.

Найкращий актор у міні-серіалі

Еван Пітерс («Монстр: Історія Джеффрі Дамера»)

Серіал розповідає про життя серійного вбивці Джеффрі Дамера (Еван Пітерс), одного із найвідоміших серійних убивць в історії США. Він вбивав з 1978 по 1991 рік.

Найкраща актриса у міні-серіалі

Аманда Сейфрід («Та, що вибула»)

Дія серіалу, що ґрунтується на реальній історії, розгортається навколо Елізабет Голмс, обдарованої студентки Стенфорда. Разом із Санні Балвані вони намагаються створити інноваційний пристрій, здатний автоматизувати аналізи крові.

Найкраща жіноча роль другого плану у міні-серіалі

Дженніфер Кулідж («Білий лотос»)

Найкраща чоловіча роль другого плану у міні-серіалі

Пол Волтер Гаузер («Чорний птах»)

Головний герой може отримати можливість звільнення достроково, якщо поїде у в'язницю для душевнохворих. Тут знаходиться Ларрі Голл (Пол Волтер Гаузер), серійний вбивця, якого потрібно вивести на чисту воду.

Найкраща оригінальна музика до фільму

«Вавилон» ‒ Джастін Гурвіц

Новий фільм режисера чудових «Одержимості» та «Ла-ла-ленду» Деміена Шазелла присвячений Голлівуду 1920-х. Зірки німого кіно намагаються знайти місце у новому світі, де набирають популярності звукові фільми.

Найкращий міжнародний фільм

«Argentina, 1985» (Аргентина)

Режисер фільму – Сантьяго Мітре. Адвокат і прокурор подають в суд на владу Аргентини, звинувачуючи їх у злочинах проти власних громадян. Найкраща оригінальна пісня, фільм

«Naatu Naatu» з фільму «RRR» ‒ Кала Бхайрава, М. М. Кіравані, Рахул Сіплігундж

Відеокліп на цю композицію був в 2021 році знятий в Маріїнському палаці в Києві.