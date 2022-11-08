Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 8 листопада, зустрівся з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном. Актор привіз свою статуетку «Оскар» і передав її президентові як символ віри в перемогу України. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни, повідомили на сайті президента.

Шон Пенн та Володимир Зеленський обговорили можливості для підтримки України. Зеленський подякував актору за увагу й підтримку країни та її народу та вручив йому орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Фото з сайту президента

Шон Пенн та Володимир Зеленський відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На ній поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка актора. Зеленський зазначив, що Алея сміливості починається саме з таблички, яка присвячена Шону Пенну, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого.

«Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку», – сказав Володимир Зеленський.

Шон Пенн також розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну.

До слова, це вже третій візит актора до України за час повномасштабного вторгнення Росії.