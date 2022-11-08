Оголошено номінантів на премію Європейської кіноакадемії. У число претендентів на перемогу потрапили українські фільми та фільми про Україну.

Так, за нагороду «Відкриття року» (приз ФІПРЕССІ) Європейської кіноакадемії з-поміж інших претендентів змагатимуться фільм Петера Керекеша «Цензорка» (107 Mothers) спільного виробництва Словаччини, Чехії та України.

«Цензорка» – дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера та сценариста Петера Керекеша. Фільм отримав нагороду Венеціанського кінофестивалю.

Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

Також на перемогу у цій номінації претендує повнометражний дебют Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір», створений у копродукції Україною, Францією, Польщею, Німеччиною та Чилі.

Фільм став тріумфатором премії «Кіноколо». Українські кінокритики назвали «Памфір» найкращим фільмом року. Виконавець головної ролі Олександр Яцентюк отримав приз як найкращий актор, Дмитро Сухолиткий-Собчук отримав приз за сценарій та режисуру. Також повнометражний ігровий дебют режисера став «Відкриттям року».

А стартував фільм у Каннах, в програмі «Двотижневик режисерів». А у жовтні взяв участь у національному конкурсі Одеського кінофестивалю, який пройшов у рамках Варшавського.

Це історія колишнього контрабандиста Памфіра, що повернувся додому з заробітків. Проблеми у родині змусили його знову взятись за старе.

Крім того, у номінації «Найкращий європейський документальний фільм» представлена стрічка «Будинок зі скалок» режисера Сімона Леренга Вільмонта (Данія, Швеція, Фінляндія, Україна) та фільм «Маріуполіс 2» режисера Мантаса Кведаравічюса, якого у 2022 році вбили російські військові у Маріуполі.

У першій картині представлено історії дітей із особливого дитячого будинку на Сході України. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту. Поки дітьми опікуються дорослі діти перебувають у небезпеці. В цей час державні органи влади та суди вирішують подальшу долю дітей. Зйомки тривали понад два роки на Донбасі. Фільм отримав нагороду фестивалю «Санденс».

«Маріуполіс 2» мав стати продовженням фільму «Маріуполіс», що розповідає про місто, яке живе під час війни. Картину було змонтовано з матеріалу, який Мантас Кведарачавічус знімав перед смертю. Матеріал зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом з ним у Маріуполі. У листопаді картина має вийти в український прокат.

Нагородження лауреатів премії Європейської кіноакадемії відбудеться 10 грудня.