Фільм отримав приз на режисуру у конкурсі світового кіно на фестивалі «Санденс»

У прокат вийшов український претендент на «Оскар», лауреат престижних кінофестивалів, фільм Марини Ер Горбач «Клондайк». Фільм отримав приз на режисуру у конкурсі світового кіно на фестивалі «Санденс», брав участь у Берлінале та здобув чимало інших нагород. Фільм є претендентом від України на потрапляння до оскарівської номінації «найкращий міжнародний фільм».

Під час допрем’єрного показу у Львові сеанс перервала сирена повітряної тривоги. Прикро, звісно. Проте такий поворот подій став своєрідним ключем до фільму.

Молода родина, Толік та Ірка, мешкають на Донеччині. Вони мають господарку та чекають на дитину. Вони не полишають дому навіть тоді, коли у містечку з’являються озброєні угрупування. А одного дня, а точніше 17 липня 2014 року, неподалік їх будинку падає збитий боїнг.

Сюжет фільму «Клондайк» справді можна переповісти одним реченням. Подружжя намагається всупереч усім подіям жити своє невигадливе життя. Літак рейсу МН-17 падає на їхні голови, як саме небо.

Дія «Клондайку» відбувається у дуже обмеженому (географічно) просторі. По суті далі подвір’я ми разом з героями і не виходимо (за рідкісним винятком). Проте війна відчувається у кожній побутовій дрібниці. Війна і намагання жити своїм нормальним життям, думаючи як замінити розбитий вибухом дитячий візочок та плануючи перетворити діру у стіні в панорамне вікно.

Поєднання аномальності подій довкола та звиклого побуту, герметичний простір картини стискають емоційну напругу до максимуму, до фіналу, де так само контрастують трагедія та надія.

Це дуже сильне кіно, з чіткою сценарною конструкцією, з розумною режисурою та добрими акторськими роботами.

Сценарій Марина Ер Горбач писала сама, робота над ним та пошук фінасування тривали декілька років. Головні ролі виконали Оксана Черкашина (за цю роль вона отримала премію «Кіноколо»), Олег Щербина (зараз він перебуває у лавах ЗСУ), Сергій Шадрін та інші.

ZAXID.NET докладно розпитав про це важливе та якісне кіно Марину Ер Горбач. Розмову можна буде прочитати вже днями, а поки варто обов’язково піти у кіно. Це той український фільм, який не можна пропустити.