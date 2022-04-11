Фільм було номіновано у десяти категоріях

Фільм «Цензорка» спільного виробництва України, Словаччини та Чехії стала тріумфаторкою словацької кінопремії «Сонце в сітці» (Slnko v sieti), яка відзначає здобутки кінематографа Словаччини у 2020–2021 роках.

Картина здобула перемогу в чотирьої головних номінаціях. Її назвали найкращим фільмом року. Також фільм відзначили а найкращі режисуру та сценарій. Українку Ірину Кір‘язеву нагородили за найкраще виконання головної жіночої ролі. Загалом «Цензорку» було номіновано у десяти категоріях.

«Цензорка» – дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера та сценариста Петера Керекеша.

Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

«Цензорка» створена в копродукції України, Словаччини та Чехії. Стрічку фільмували в Одесі в 2019 році.

Світова прем’єра фільму «Цензорка» відбулася на Венеційському кінофестивалі, де картину відзначили нагородою за найкращий сценарій (Іван Остроховський, Петер Керекеш) у конкурсній програмі «Горизонти».