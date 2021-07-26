Фільм Олега Сенцова «Носоріг» візьме участь у програмі «Горизонти»

78-й Венеційський кінофестиваль оголосив конкурсну програму. Україна представлена одразу трьома фільмами, які візьмуть участь у двох головних конкурсних програмах.

Світова прем’єра фільму «Відблиск» Валентина Васяновича відбудеться в основному конкурсі, «Носорога» Олега Сенцова та «Цензорки» Петера Керекеша – у конкурсній програмі «Горизонти».

Новий фільм Валентина Васяновича «Відблиск» увійшов до основної конкурсної програми та змагатиметься за головну нагороду, «Золотого лева». Сюжет стрічки розповість про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і своєю 12-річною донькою, яка також травмована через смерть близької людини на війні.

«Відблиск»

Нагадаємо, попередня картина Васяновича, «Атлантида», перемогла у програмі «Горизонти» та отримала чимало інших нагород.

Прем’єра фільму Олега Сенцова «Носоріг» відбудеться в конкурсній програмі «Горизонти». Картина стане фільмом-закриття секції. Робота над стрічкою почалася ще у 2012 році, проте, була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення. Після його звільнення у 2019 році, роботу над проєктом було відновлено.

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі виконали Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу та починає свій шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

«Носоріг»

«Носоріг» створений у копродукції України («Артхаус Трафік», «Край кінема»), Польщі та Німеччини.

До слова, наступний проект режисера під назвою «Кай» не був навіть допущеним до наступного пітчингу Держкіно. Офіційна причина – низькі оцінки експертів. Про це Сенцов написав у своєму Facebook.

Стрічка «Цензорка» Петера Керекеша спільного виробництва Словаччини, Чехії та України також увійшла до конкурсної програми «Горизонти». ​​Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

«Цензорка»

Нагадаємо, Венеційський кінофестиваль, найстаріший та один із найпрестижніших кінофестивалів світу, пройде з 1 до 11 вересня. Відкриє його новий фільм Педро Альмодовара «Паралельні матері» із Пенелопою Крус у головній ролі.