У США оголосили шорт-лист премії «Оскар-2023» у десяти категоріях
До списків потрапив «Будинок зі скалок» про дітей зі сходу України
Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист премії «Оскар-2023». На жаль, український фільм «Клондайк» Марини Ер Горбач не потрапив у список. Саме цю картина Український оскарівський комітет висунув від України. Проте у списку документальних фільмів є «Будинок зі скалок» данського режисера Сімона Леренга, створений у копродукції України, Данії та Швеції. Фільм розповідає про дітей із особливого дитячого будинку на східній Україні.
До шорт-листу входить по 15 фільмів в кожній категорії. До числа номінантів потрапить 5 з них. Номінантів оголосять 24 січня 2023 року.
Шорт-лист премії «Оскар-2023
Найкращий документальний фільм
- «Все, що дихає» / All That Breathes
- «Вся краса та кровопролиття» / All the Beauty and the Bloodshed
- «Погана сокира» / Bad Axe
- «Діти туману» / Children of the Mist
- «Нащадок» / Descendant
- «Вогонь кохання» / Fire of Love
- «Алілуя: Леонард Коен, подорож, пісня» / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
- «Приховані літери» / Hidden Letters
- «Будинок зі скалок» / A House Made of Splinters
- «Джейнс» / The Janes
- «Останній рейс додому» / Last Flight Home
- «Місячна мрія» / Moonage Daydream
- «Навальний» / Navalny
- «Ретроградний» / Retrograde
- «Територія» / The Territory
Найкращий короткометражний документальний фільм
- «Американське правосуддя на суді: Люди проти Ньютона» / American Justice on Trial: People v. Newton
- «Анастасія» / Anastasia
- «Ангола, ви нас чуєте? Голоси із плантаційної в'язниці» / Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison
- «Наскільки вони можуть бігти» / As Far as They Can Run
- «Заклиначі слонів» / The Elephant Whisperers
- «Флагмани» / The Flagmakers
- «Щастя – це 4 мільйони фунтів стерлінгів»/ Happiness Is £4 Million
- «Виїзд» / Haulout
- «Холдинг Мойсей» / Holding Moses
- «Як ви вимірюєте рік?» / How Do You Measure a Year?
- Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect
- «Неприємний ведмідь» / Nuisance Bear
- «Заткнися та малюй» / Shut Up and Paint
- «Незнайомець біля воріт» / Stranger at the Gate
- «38 у саду» / 38 at the Garden
Найкращий міжнародний художній фільм
- Аргентина, «Аргентина, 1985» / Argentina, 1985
- Австрія, «Корсет» / Corsage
- Бельгія, «Близько» / Close
- Камбоджа, «Повернення до Сеула» / Return to Seoul
- Данія, «Священний павук» / Holy Spider
- Франція, «Сент-Омер» / Saint Omer
- Німеччина, «На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front
- Індія, «Останній кіносеанс» / Last Film Show
- Ірландія, «Тиха дівчина» / The Quiet Girl
- Мексика, «Бардо» / Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
- Марокко, «Голубий кафтан» / The Blue Caftan
- Пакистан, «Джойленд» / Joyland
- Польша, «ЄО» / EO
- Південна Корея, «Рішення піти» / Decision to Leave
- Швеція, «Заколот в Каірі» / Cairo Conspiracy
Найкращий грим та зачіски
- «На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front
- «Амстердам» / Amsterdam
- «Вавилон» / Babylon
- «Бетмен» / The Batman
- «Чорна пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever
- «Білявка» / Blonde
- «Злочини майбутнього» / Crimes of the Future
- «Елвіс» / Elvis
- «Емансипація» / Emancipation
- «Кит» / The Whale
Найкраща музика до фільму
- «На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front
- «Аватар: Шлях Води» / Avatar: The Way of Water
- «Вавилон» / Babylon
- «Банши Інішеріна» / The Banshees of Inisherin
- «Чорна пантера: Ваканда назавжди»/ Black Panther: Wakanda Forever
- «Відданість» / Devotion
- «Не хвилюйся, люба» / Don't Worry Darling
- «Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once
- «Фабельмани»/ The Fabelmans
- «Ножі наголо: Скляна цибуля» / Glass Onion: A Knives Out Mystery
- «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»/ Guillermo del Toro's Pinocchio
- «Ноу» / Nope
- «Вона сказала» / She Said
- «Королева-воїн» / The Woman King
- «Жінки кажуть» / Women Talking
Найкраща пісня
- Time, «Амстердам»
- Nothing Is Lost (You Give Me Strength), «Аватар: Шлях Води»
- Lift Me Up, «Чорна пантера: Ваканда назавжди»
- This Is A Life, «Все завжди і водночас»
- Ciao Papa, «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»
- Til You’re Home, «Чоловік на ім'я Отто»
- Naatu Naatu, «RRR»
- My Mind & Me from Selena Gomez: My Mind & Me
- Good Afternoon, «У дусі Різдва»
- Applause, «Скажи це як жінка»
- Stand Up, «До»
- Hold My Hand, «Топ Ґан: Меверік»
- Dust & Ash, «Голос праху та попелу»
- Carolina, «Там, де співають раки»
- New Body Rhumba, «Білий шум»
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- «Чорний слайд»/ Black Slide
- «Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»/ The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
- «Дебютантка»/ The Debutante
- «Летючий моряк»/ The Flying Sailor
- «Сміттяр»/ The Garbage Man
- «Торговці льодом»/ Ice Merchants
- «Тут гарно» / It’s Nice in Here
- «Більше, ніж я хочу пам'ятати»/ More than I Want to Remember
- «Мій рік Дікс»/ My Year of Dicks
- «Молодий місяць»/ New Moon
- «Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це»/ An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
- «Пасажир»/ Passenger
- «Врятувати Ральфа»/ Save Ralph
- «Сьєрра»/ Sierra
- «Стейк-хаус»/ Steakhouse
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- «Все на користь»/ All in Favor
- «Майже вдома»/ Almost Home
- «Ірландське прощання»/ An Irish Goodbye
- «Івалу»/ Ivalu
- «Ле Пупіль»/ Le Pupille
- «Самотній вовк»/ The Lone Wolf
- «Накам»/ Nakam
- «Нічна подорож»/ Night Ride
- «Пластиковий вбивця» / Plastic Killer
- «Червона валіза»/ The Red Suitcase
- «Правильні слова»/ The Right Words
- «Сидерал»/ Sideral
- «Лікування»/ The Treatment
- «Тула»/ Tula
- «Варша»/ Warsha
Найкращий звук
- «На Західному фронті без змін»/ All Quiet on the Western Front
- «Аватар: Шлях води»/ Avatar: The Way of Water
- «Вавилон»/ Babylon
- «Бетмен»/ The Batman
- «Чорна пантера: Ваканда назавжди»/ Black Panther: Wakanda Forever
- «Елвіс»/ Elvis
- «Все завжди і водночас»/ Everything Everywhere All at Once
- «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»/ Guillermo del Toro's Pinocchio
- «Місячна мрія»/ Moonage Daydream
- «Топ Ґан: Меверік»/ Top Gun: Maverick
Найкращі візуальні ефекти
- «На Західному фронті без змін»/ All Quiet on the Western Front
- «Аватар: Шлях води»/ Avatar: The Way of Water
- «Бетмен»/ The Batman
- «Чорна пантера: Ваканда назавжди»/ Black Panther: Wakanda Forever
- «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля»/ Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- «Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора»/ Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
- «Світ Юрського періоду: Домініон»/ Jurassic World Dominion
- «Ноу»/ Nope
- «Тринадцять життів»/ Thirteen Lives
- «Топ Ґан: Меверік»/ Top Gun: Maverick