«Будинок зі скалок» данського режисера Сімона Леренга розповідає про дітей із особливого дитячого будинку на східній Україні

Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист премії «Оскар-2023». На жаль, український фільм «Клондайк» Марини Ер Горбач не потрапив у список. Саме цю картина Український оскарівський комітет висунув від України. Проте у списку документальних фільмів є «Будинок зі скалок» данського режисера Сімона Леренга, створений у копродукції України, Данії та Швеції. Фільм розповідає про дітей із особливого дитячого будинку на східній Україні.

До шорт-листу входить по 15 фільмів в кожній категорії. До числа номінантів потрапить 5 з них. Номінантів оголосять 24 січня 2023 року.

Шорт-лист премії «Оскар-2023

Найкращий документальний фільм

«Все, що дихає» / All That Breathes

«Вся краса та кровопролиття» / All the Beauty and the Bloodshed

«Погана сокира» / Bad Axe

«Діти туману» / Children of the Mist

«Нащадок» / Descendant

«Вогонь кохання» / Fire of Love

«Алілуя: Леонард Коен, подорож, пісня» / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

«Приховані літери» / Hidden Letters

«Будинок зі скалок» / A House Made of Splinters

«Джейнс» / The Janes

«Останній рейс додому» / Last Flight Home

«Місячна мрія» / Moonage Daydream

«Навальний» / Navalny

«Ретроградний» / Retrograde

«Територія» / The Territory

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Американське правосуддя на суді: Люди проти Ньютона» / American Justice on Trial: People v. Newton

«Анастасія» / Anastasia

«Ангола, ви нас чуєте? Голоси із плантаційної в'язниці» / Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison

«Наскільки вони можуть бігти» / As Far as They Can Run

«Заклиначі слонів» / The Elephant Whisperers

«Флагмани» / The Flagmakers

«Щастя – це 4 мільйони фунтів стерлінгів»/ Happiness Is £4 Million

«Виїзд» / Haulout

«Холдинг Мойсей» / Holding Moses

«Як ви вимірюєте рік?» / How Do You Measure a Year?

Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect

«Неприємний ведмідь» / Nuisance Bear

«Заткнися та малюй» / Shut Up and Paint

«Незнайомець біля воріт» / Stranger at the Gate

«38 у саду» / 38 at the Garden

Найкращий міжнародний художній фільм

Аргентина, «Аргентина, 1985» / Argentina, 1985

Австрія, «Корсет» / Corsage

Бельгія, «Близько» / Close

Камбоджа, «Повернення до Сеула» / Return to Seoul

Данія, «Священний павук» / Holy Spider

Франція, «Сент-Омер» / Saint Omer

Німеччина, «На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front

Індія, «Останній кіносеанс» / Last Film Show

Ірландія, «Тиха дівчина» / The Quiet Girl

Мексика, «Бардо» / Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Марокко, «Голубий кафтан» / The Blue Caftan

Пакистан, «Джойленд» / Joyland

Польша, «ЄО» / EO

Південна Корея, «Рішення піти» / Decision to Leave

Швеція, «Заколот в Каірі» / Cairo Conspiracy

Найкращий грим та зачіски

«На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front

«Амстердам» / Amsterdam

«Вавилон» / Babylon

«Бетмен» / The Batman

«Чорна пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever

«Білявка» / Blonde

«Злочини майбутнього» / Crimes of the Future

«Елвіс» / Elvis

«Емансипація» / Emancipation

«Кит» / The Whale

Найкраща музика до фільму

«На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front

«Аватар: Шлях Води» / Avatar: The Way of Water

«Вавилон» / Babylon

«Банши Інішеріна» / The Banshees of Inisherin

«Чорна пантера: Ваканда назавжди»/ Black Panther: Wakanda Forever

«Відданість» / Devotion

«Не хвилюйся, люба» / Don't Worry Darling

«Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once

«Фабельмани»/ The Fabelmans

«Ножі наголо: Скляна цибуля» / Glass Onion: A Knives Out Mystery

«Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»/ Guillermo del Toro's Pinocchio

«Ноу» / Nope

«Вона сказала» / She Said

«Королева-воїн» / The Woman King

«Жінки кажуть» / Women Talking

Найкраща пісня

Time, «Амстердам»

Nothing Is Lost (You Give Me Strength), «Аватар: Шлях Води»

Lift Me Up, «Чорна пантера: Ваканда назавжди»

This Is A Life, «Все завжди і водночас»

Ciao Papa, «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»

Til You’re Home, «Чоловік на ім'я Отто»

Naatu Naatu, «RRR»

My Mind & Me from Selena Gomez: My Mind & Me

Good Afternoon, «У дусі Різдва»

Applause, «Скажи це як жінка»

Stand Up, «До»

Hold My Hand, «Топ Ґан: Меверік»

Dust & Ash, «Голос праху та попелу»

Carolina, «Там, де співають раки»

New Body Rhumba, «Білий шум»

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

«Чорний слайд»/ Black Slide

«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»/ The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

«Дебютантка»/ The Debutante

«Летючий моряк»/ The Flying Sailor

«Сміттяр»/ The Garbage Man

«Торговці льодом»/ Ice Merchants

«Тут гарно» / It’s Nice in Here

«Більше, ніж я хочу пам'ятати»/ More than I Want to Remember

«Мій рік Дікс»/ My Year of Dicks

«Молодий місяць»/ New Moon

«Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це»/ An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

«Пасажир»/ Passenger

«Врятувати Ральфа»/ Save Ralph

«Сьєрра»/ Sierra

«Стейк-хаус»/ Steakhouse

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Все на користь»/ All in Favor

«Майже вдома»/ Almost Home

«Ірландське прощання»/ An Irish Goodbye

«Івалу»/ Ivalu

«Ле Пупіль»/ Le Pupille

«Самотній вовк»/ The Lone Wolf

«Накам»/ Nakam

«Нічна подорож»/ Night Ride

«Пластиковий вбивця» / Plastic Killer

«Червона валіза»/ The Red Suitcase

«Правильні слова»/ The Right Words

«Сидерал»/ Sideral

«Лікування»/ The Treatment

«Тула»/ Tula

«Варша»/ Warsha

Найкращий звук

«На Західному фронті без змін»/ All Quiet on the Western Front

«Аватар: Шлях води»/ Avatar: The Way of Water

«Вавилон»/ Babylon

«Бетмен»/ The Batman

«Чорна пантера: Ваканда назавжди»/ Black Panther: Wakanda Forever

«Елвіс»/ Elvis

«Все завжди і водночас»/ Everything Everywhere All at Once

«Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»/ Guillermo del Toro's Pinocchio

«Місячна мрія»/ Moonage Daydream

«Топ Ґан: Меверік»/ Top Gun: Maverick

Найкращі візуальні ефекти