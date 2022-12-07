«Клондайк» претендує на потрапляння у номінацію «найкращий міжнародний фільм»

Американська кіноакадемія опублікувала лонг-листи у трьох категоріях: повнометражний документальний фільм, повнометражний анімаційний фільм, а також оприлюднила усі допущені до розгляду фільми, що претендують на номінацію «найкращий міжнародний фільм».

У лонг-лист повнометражних документальних фільмів увійшло дві фільми, до створення яких причетна Україна. Це «Будинок із скалок» данського режисера Сімона Леренга, створений у копродукції України, Данії та Швеції. Фільм розповідає про дітей із особливого дитячого будинку на східній Україні. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту. Зйомки фільму тривали два роки, прем’єра відбулась у січні 2022 року.

Також до довгого списку увійшов фільм «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» Євгена Афінеєвського. Американський режисер відомий насамперед завдяки фільму про Революцію Гідності «Зима у вогні», був номінований на «Оскар» у 2016 році. По суті нова картина є продовженням відомої «Зими у вогні» та продовжує розповідь про те, як Україна відстоює свою свободу та незалежність. У фільмі використано відео, створене у співпраці з «24 каналом» та іншими українськими телевізійниками. Світова прем’єра фільму відбулась на цьогорічному Венеціанському кінофестивалі.

Ще один фільм розповість про війну на Донбасі – «Траншеї» французького режисера Лу Бюро.

«На Донбасі в Україні в той час як дипломати переговорили про хитке перемир'я та припинення вогню, українські солдати воюють проти сепаратистів, яких підтримує Росія. У віці, коли деякі переживають найкращі роки свого життя, на передовій воюють чоловіки та жінки, які мають копати окопи, а бомби продовжують падати на них. Лу Бюро проводить нас у захоплюючу та приголомшливу кінематографічну подорож, що розкриває оголену правду та грубість виживання, в тому, що називається останнім конфліктом на європейській землі», – йдеться у синопсисі.

Прем’єра фільму також відбулась на Венеційському кінофестивалі, але у 2021 році.

Повний список претендентів на номінацію «найкращий повнометражний документальний фільм» можна побачити тут.

Щодо категорії «найкращий міжнародний фільм», то нагадаємо, що Україну представляє фільм Марини Ер Горбач «Клондайк», світова прем’єра якого відбулась на кінофестивалі «Санденс», де фільм отримав у своєму конкурсі нагороду за режисуру.

Загалом кіноакадемія допустила до розгляду фільми із 92-х країн. Уперше свій фільм представляє Уганда. Росії у списках немає. Країна-агресорка вирішила ігнорувати цю премію.

Короткі списки у цій категорії оголосять 21 грудня, а номінантів разом з усіма – у січні. Список претендентів тут.

До довгого списку претендентів на номінацію «повнометражна анімація» увійшло 27 фільмів. Серед них – «Піноккіо» Ґільєрмо дель Торо, нові «Посіпаки», «Маленький Ніколя», показаний у Каннах та інші мультфільму. Повний список тут.

Цього року академіки вирішили вручати нагороди в усіх 23-х номінаціях (частина з них була скасована через пандемію). Номінатів оголосять 24 січня 2023 року. Нагороди вручатимуть 12 березня.