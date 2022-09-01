Кадр з фільму «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу»

На Венеційському фестивалі, який відкрився 31 серпня на острові Лідо, поза конкурсом покажуть документальний фільм «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» Євгена Афінеєвського.

Американський режисер відомий насамперед завдяки фільму про Революцію Гідності «Зима у вогні», був номінований на «Оскар» у 2016 році, повідомляє Deadline, що представив перший тізер картини.

По суті нова картина є продовженням відомої «Зими у вогні» та продовжує розповідь про те, як Україна відстоює свою свободу та незалежність. У фільмі використано відео, створене у співпраці з «24 каналом».

Євген Афінеєвський на Венеційському фестивалі

Фільм створений на основі особистих історій звичайних українців. Серед них діти, солдати, лікарі, матері, люди похилого віку, журналісти, релігійні лідери, волонтери тощо.

Велика команда знімала відео в Україні від початку повномасштабної війни. Режисер та продюсер картина Євген Афінеєвський зазначив, що своїм фільмом хоче спробувати зрозуміти витоки агресії Путіна в Україні.

«Я хотів зрозуміти, як агресивна програма Путіна так довго залишалася непоміченою рештою світу», – сказав він.

Також Євген Афінеєвський візьме участь у Дні України, який пройде на фестивалі 8 вересня. Про це повідомляє Variety.

Фільм «Свобода у вогні» бере участь у позаконкурсній програмі, що складається з дев’яти документальних фільмів. Серед них – нова картина Сєргєя Лозниці «Київський процес».

У конкурсній програмі «Горизонти» бере участь фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Фестиваль оголосить переможців 10 вересня.