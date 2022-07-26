У Венеції відбудеться світова прем'єра фільму «Люксембрг, Люксембург»

Другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» увійшов до програми Венеційського кінофестивалю. Нова робота режисера успішної стрічки «Мої думки тихі» візьме участь у конкурсній програмі «Горизонти».

«Люксембург, Люксембург» розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі в стрічці зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat», брати Раміл та Аміл Насірови.

Кадр з фільму «Люксембург, Люксембург»

Нагадаємо, комедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» (2019), окрім здобуття призів кінофестивалів у Карлових Варах і Одесі, стала також справжнім глядацьким хітом, протримавшись у прокаті сім тижнів. Вона стала лауреатом Національної кінопремії «Золота Дзиґа» (як найкращий фільм), національної премії кінокритиків «Кіноколо» тощо.

Нагадаємо також, що у програмі «Горзионти» в попередні роки брали участь фільми Валентина Васяновича «Атлантида» та «Носоріг» Олега Сенцова.

Також у основному конкурсі фестивалю – нові фільми Даррена Аронофскі, Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, Луки Гуаданьїно, Мартіна МакДони та інших іменитих режисерів. У конкурсі можна буде побачити фільм іранського режисера Джафар Панахі, який знімав кіно попри заборону та домашній арешт. Нещодавно його було знову засуджено до ув’язнення.

Також покажуть фільм Ендрю Домініка «Білявка», де роль Мерлін Монро зіграє Анна де Армас. Відкриє фестиваль фільм Ноа Баумбаха «Білий шум».

Джуліанна Мур очолить журі (фото Катерини Сліпченко)

Головою журі буде американська актриса Джуліанна Мур («Зоряна карта», «Ганнібал», «Все ще Еліс», «Ночі в стилі бугі»).

Також на фестивалі поза конкурсом покажуть два серіали: «Королівство» Ларса фон Трієра та «Ковбой з Копенгагена» Ніколаса Рефна.

Також поза конкурсом відбудеться прем’єра фільму Сергія Лозниці «Процес у Києві».

Фестиваль триватиме з 31 серпня до 10 вересня.

Основний конкурс:

«Білий шум», реж. Ноа Баумбах

«Володар мурах», реж. Джанні Амеліо

«Кіт», реж. Даррен Аронофскі

L'immensita, реж. Емануеле Кріалезе

«Сент-Омер», реж. Еліс Діоп

«Білявка», реж. Ендрю Домінік

«Тар№, реж. Тодд Філд

«Особисте життя», реж. Кодзі Фукада

«Бардо», реж. Алехандро Ґонсалес Іньярріту

«Афіна», реж. Ромен Гаврас

«Кістки та інше», реж. Лука Гуаданьїно

«Вічна донька», реж. Джоанна Гогг

«За стіною», реж. Вахід Джалільванд

«Банші Інішира», реж. Мартін МакДона

«Аргентина, 1985», Сантьяго Мітре

«К’яра», реж. Сузанна Ніккьяреллі

«Моніка», реж. Андреа Паллаоро

«Без ведмедів», реж. Джафар Панахі

«Вся краса та кровопролиття», реж. Лаура Пойтрас

«Пара», реж. Фредерік Вайсман

«Син», реж. Флоріан Зеллер

«Поза зв'язком», реж. Рошді Зем

«Діти інших людей», реж. Ребекка Злотовські

Позаконкурсна програма: