У Венеції відкривається кінофестиваль
В основних конкурсах змагатимуться три українських фільмиКатерина Сліпченко, 0
У Венеції відкривається 78-й кінофестиваль, що поряд з Каннським, є найпрестижнішим кінофестивалем світу. Фестиваль пройде з 1 до 11 вересня.
У двох головних конкурсних програмах беруть участь три українські фільми, «Відблиск» Валентина Васяновича в основному конкурсі, «Носоріг» Олега Сенцова та «Цензорка» Петера Керекеша у «Горизонтах».
У конкурсі – фільми Педро Альмодовара «Паралельні матері», Паоло Соррентіно, «Спенсер» Пабло Ларрейна про принцесу Діану, Мішеля Франко та інших. Покаже новий фільм Джейн Кемпіон, яка останній повнометражний фільм представляла у 2009 році. Тут так само відбудеться режисерський дебют актриси Меггі Джилленгол. В основний конкурс увійшов 21 фільм.
«Паралельні матері»
Поза конкурсом відбудуться прем'єри таких проектів, як «Остання дуель» Рідлі Скотта, «Дюна» Дені Вільнева, «Минулої ночі в Сохо» Едгара Райта, міні-серіал «Сцени з подружнього життя» з Джесікою Честейн тощо.
Головою журі став оскароносний режисер «Паразитів» Пон Джун-Хо. Разом з ним переможців визначать Хлоя Чжао («Земля кочівників»), актриси Синтія Еріво з Братинії, Вірджинія Ефіра з Бельгії, Сара Гадон з США та режисери Александр Нанзу, Саверіо Костанцо.
«Відблиск»
Основний конкурс
- «Паралельні матері» – Педро Альмодовар (фільм відкриття)
- «Відблиск» – Валентин Васянович
- «Мона Ліза та кривавий Місяць» - Ана Лілі Амірпур
- «Інший світ» – Стефан Брізе
- «Собача влада» – Джейн Кемпіон
- «Латинська Америка» – Даміано Д'Інноченцо, Фабіо Д'Інноченцо
- «Переддень» – Одрі Діуан
- «Основний конкурс» – Гастон Дюпра, Маріано Кон
- «Дірка» – Мікеланджело Фраммартіно
- «Захід» – Мішель Франко
- «Втрачені ілюзії» – Ксав'є Джаннолі
- «Загублена донька» – Меггі Джилленхол
- «Спенсер» – Пабло Ларраін
- Freaks Out – Габріеле Майнетті
- «Я сміюся» – Маріо Мартоне
- «На роботі» – Ерік Матті
- «Не залишаю слідів» – Ян Матушінскій
- «Капітан Волконогов біг» – Наташа Меркулова, Олексій Чупов
- «Холодний розрахунок» – Пол Шредер
- «Рука бога» – Паоло Соррентіно
- «Клітка» – Лоренсо Вигас
«Носоріг»
Програма «Горизонти»
- «Обіцянки» – Тома Крюітоф (фільм відкриття)
- «Носоріг» – Олег Сенцов
- «Атлантида» – Юрій Анкарані
- «Чудо» – Богдан Джордже Апетрі
- «Пілігрими» – Лаурінас Барейша
- «Павичевий рай» – Лаура Біспурі
- «Водоспад» – Чан Монг Хун
- «Яма поблизу» – Хоакін дель Пасо
- «Аміра» – Мохаммед Діабі
- «На постійній основі» – Ерік Гравель
- «107 матерів» – Петер Керекес
- «Вірі сниться море» – Калтріна Красникі
- «Білий будинок» – Кавіч Неанг
- «Анатомія часу» – Джакравал Нілтамронг
- «Інший Том» – Родріго Пла, Лаура Сантульо
- «Одного разу в Калькутті» – Адітья Вінкар Сенгупта
- «Великий рух» – Кіро Руссо
- «Справжнє» – Гаррі Вутліфф
- Inu-Oh – Юаса Масаакі
«Цензорка»
Orizzonti Extra
- «Країна сновидінь» – Ширін Нешат, Шоджа Азарі
- «Коста-Брава» – Мунія Акл
- «Мамо, я вдома» – Володимир Бітоков
- «Моя ніч» – Антуанетт Була
- «Дівчинка втекла» – Вільма Лабате
- «7 укладених» – Олександр Моратті
- «Сліпий, який не хотів бачити «Титанік» – Теему Ніккі
- «Машина з картинками Альфредо Ч.» – Роленд Сейко
Найочікуваніші прем’єри поза конкурсом
- «Дюна» – Дені Вільнев
- «Джанго та Джанго» – Лука Реа
- «Таємна дитина» – Роберто Андо
- «Людські справи» – Іван Атталь
- «Геллоуїн вбиває» – Девід Гордон Грін
- «Католицька школа» – Стефано Мордін
- «Остання дуель» – Рідлі Скотт
- «Останній вечір в Сохо» – Едгар Райт
- «Сцени подружнього життя» – Хага Леві