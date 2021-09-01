У Венеції відкривається 78-й кінофестиваль, що поряд з Каннським, є найпрестижнішим кінофестивалем світу. Фестиваль пройде з 1 до 11 вересня.

У двох головних конкурсних програмах беруть участь три українські фільми, «Відблиск» Валентина Васяновича в основному конкурсі, «Носоріг» Олега Сенцова та «Цензорка» Петера Керекеша у «Горизонтах».

У конкурсі – фільми Педро Альмодовара «Паралельні матері», Паоло Соррентіно, «Спенсер» Пабло Ларрейна про принцесу Діану, Мішеля Франко та інших. Покаже новий фільм Джейн Кемпіон, яка останній повнометражний фільм представляла у 2009 році. Тут так само відбудеться режисерський дебют актриси Меггі Джилленгол. В основний конкурс увійшов 21 фільм.

«Паралельні матері»

Поза конкурсом відбудуться прем'єри таких проектів, як «Остання дуель» Рідлі Скотта, «Дюна» Дені Вільнева, «Минулої ночі в Сохо» Едгара Райта, міні-серіал «Сцени з подружнього життя» з Джесікою Честейн тощо.

Головою журі став оскароносний режисер «Паразитів» Пон Джун-Хо. Разом з ним переможців визначать Хлоя Чжао («Земля кочівників»), актриси Синтія Еріво з Братинії, Вірджинія Ефіра з Бельгії, Сара Гадон з США та режисери Александр Нанзу, Саверіо Костанцо.

«Відблиск»​

Основний конкурс

«Паралельні матері» – Педро Альмодовар (фільм відкриття)

«Відблиск» – Валентин Васянович

«Мона Ліза та кривавий Місяць» - Ана Лілі Амірпур

«Інший світ» – Стефан Брізе

«Собача влада» – Джейн Кемпіон

«Латинська Америка» – Даміано Д'Інноченцо, Фабіо Д'Інноченцо

«Переддень» – Одрі Діуан

«Основний конкурс» – Гастон Дюпра, Маріано Кон

«Дірка» – Мікеланджело Фраммартіно

«Захід» – Мішель Франко

«Втрачені ілюзії» – Ксав'є Джаннолі

«Загублена донька» – Меггі Джилленхол

«Спенсер» – Пабло Ларраін

Freaks Out – Габріеле Майнетті

«Я сміюся» – Маріо Мартоне

«На роботі» – Ерік Матті

«Не залишаю слідів» – Ян Матушінскій

«Капітан Волконогов біг» – Наташа Меркулова, Олексій Чупов

«Холодний розрахунок» – Пол Шредер

«Рука бога» – Паоло Соррентіно

«Клітка» – Лоренсо Вигас

«Носоріг»

Програма «Горизонти»

«Обіцянки» – Тома Крюітоф (фільм відкриття)

«Носоріг» – Олег Сенцов

«Атлантида» – Юрій Анкарані

«Чудо» – Богдан Джордже Апетрі

«Пілігрими» – Лаурінас Барейша

«Павичевий рай» – Лаура Біспурі

«Водоспад» – Чан Монг Хун

«Яма поблизу» – Хоакін дель Пасо

«Аміра» – Мохаммед Діабі

«На постійній основі» – Ерік Гравель

«107 матерів» – Петер Керекес

«Вірі сниться море» – Калтріна Красникі

«Білий будинок» – Кавіч Неанг

«Анатомія часу» – Джакравал Нілтамронг

«Інший Том» – Родріго Пла, Лаура Сантульо

«Одного разу в Калькутті» – Адітья Вінкар Сенгупта

«Великий рух» – Кіро Руссо

«Справжнє» – Гаррі Вутліфф

Inu-Oh – Юаса Масаакі

«Цензорка»

Orizzonti Extra

«Країна сновидінь» – Ширін Нешат, Шоджа Азарі

«Коста-Брава» – Мунія Акл

«Мамо, я вдома» – Володимир Бітоков

«Моя ніч» – Антуанетт Була

«Дівчинка втекла» – Вільма Лабате

«7 укладених» – Олександр Моратті

«Сліпий, який не хотів бачити «Титанік» – Теему Ніккі

«Машина з картинками Альфредо Ч.» – Роленд Сейко

Найочікуваніші прем’єри поза конкурсом