У львівських музеях та галереях одночасно триває чимало цікавих виставок на будь-який смак. Ми обрали лише декілька з них, нових, різних та, без сумніву, вартих уваги.

«Енеїда Базилевича»

Арт-центр «Я Галерея», до 24 жовтня 2021

Фото: Я-Галерея

Виставковий проект «Енеїда Базилевича» (на головному фото) розповідає про найвідомішу українську поему та її легендарне видання 1968 року, ілюстроване художником Анатолієм Базилевичем. Книга з яскравими персонажами перевидавалася понал півтора десятки разів, зведений наклад склав більш ніж мільйон примірників.

Іван Котляревський, написавши «Енеїду», започаткував нову українську літературу. Через півтора століття Анатолій Базилевич своїми ілюстраціями надав твору нового звучання, витворивши «козацький міф». Як козаки отримали античні бюсти, чому богині класичних форм вільно дефілювали оголеними, але в очіпках і намистах, навіщо потрібно було використати прийоми коміксу й пін-апу, скільки макетів і шрифтових композицій створив художник і, врешті, чи залишився у ілюстраціях сміх – усе це етапи візуальної «енеїдіани», які можна побачити на виставці.

Скульптури Михайла Дзиндри «У відкритому просторі»

Подвір'я Палацу Потоцьких, до 26 вересня

Фото: Музей Михайла Дзиндри

Садово-паркова абстрактна пластика на території Палацу Потоцьких у Львові стала своєрідним оммажем до виставкової діяльності Михайла Дзиндри в 1970-их роках біля свого помешкання в США.

Здобуття Україною незалежності спонукала Михайла Дзиндру повернутися на батьківщину після 47 років еміграції. За часи незалежності до появи Музею модерної скульптури у Брюховичах автор організовував декілька виставок у просторах міста. Уперше за два останні десятиліття скульптури Дзиндри знову опинились у центрі Львова.

«Накреслені дні» Антоніни Денисюк

Галерея «Дзиґа», до 14 вересня

Фото: Дзиґа

Мисткиня, кураторка, авторка живопису та перформансів Антоніна Денисюк є володаркою численних мистецьких премій. Її роботи відзначені візуальною довершеністю, елегантністю та ювелірною точністю.

«Ідея виставки "Накреслені дні" доволі проста. З одної сторони слово "креслити" передбачає процес руху інструментом, котрий може залишати слід. З другої сторони виникає образність у відповідність мови. Ми не повернемося в те, що було пережите», – розповідає про новий проект авторка.

Виставка Яна Ціонглінського «Кримські сонети»

Палац Лозинського, до 26 вересня

Фото: Львівська галерея мистецтв

В Салоні Палацу Лозинського представлено близько 30 пленерних етюдів Яна Ціонглінського, створених у 1900 та 1902 роках під час подорожей Кримом. Художник, захоплений сонетами Адама Міцкевича, назвав цей цикл робіт «Кримськими сонетами». Ян Ціонглінський обожнював Крим та подорожі, часто гостював у приятеля в Ялті, бував у Гурзуфі та Бахчисараї. У процесі подорожей виникали сотні робіт.

Виставка «До Дня Незалежності. Клаудіо, Едік, Сергій і т.д»

Lviv Art Center, до 19 вересня

Фото: Львівський муніципальний мистецький центр

«Як новостворена держава, що надбудовується та відгороджується від сусідів, так і кожен окремий її громадянин перебуває у процесі зведення власної суб‘єктності. Ініціаторами створення виставки стали Роман Хімей та Остап Ящук», – розповідають про проект організатори.

Учасниці/учасники виставки: