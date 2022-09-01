Катрін Деньов наголосила, що «її дух та думки з українцями щодня»

У середу, 31 серпня, в Італії відкрився 79-й Венеційський міжнародний кінофестивалю, найстарший та один із найпрестижніших кінофорумів світу.

Знаменита французька актриса Катрін Деньов позувала фотографам зі значком у вигляді українського прапора. Актриса наголосила, що «її дух та думки з українцями щодня».

На церемонії відкриття Деньов отримала почесного «Золотого лева» за досягнення у кінематографі.

Нагадаємо, цьогоріч Україну в другій конкурсній програмі «Горизонту» представляє фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург», що розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі в стрічці зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat», брати Раміл та Аміл Насірови. За кілька днів до початку фестивалю вийшов міжнародний трейлер фільму.

Також у основному конкурсі фестивалю – нові фільми Даррена Аронофскі, Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, Луки Гуаданьїно, Мартіна МакДони та інших іменитих режисерів. У конкурсі можна буде побачити фільм іранського режисера Джафар Панахі, який знімав кіно попри заборону та домашній арешт. Нещодавно його було знову засуджено до ув’язнення. Загалом в основному конкурсі беруть участь 23 фільми.

Журі основного конкурсу очолює американська акторка Джуліанна Мур. Також до складу журі увійшли французька режисерка та сценаристка Одрі Діван (її фільм «Подія» переміг минулого року), британський письменник Кадзуо Ісігуро, іспанський режисер та сценарист Родріго Сорогойєн, іранська актриса Лейла Хатамі, італійський режисер Леонардо Ді Костанцо, аргентинський режисер та продюсер Маріано Кон.

Відкрився фестиваль показом американського фільму «Білий шум» Ноа Баумбаха з Адамом Драйвером у головній ролі.

Переможців фестивалю оголосять 10 вересня.