Історія героїв «Нормальні люди» розчулить кожного

Вихідні – чудова нагода, щоб закутатись у плед і переглянути милий серіал про кохання. Романтика та глибина почуттів змусять серце битись частіше та співпереживати героям. А щоб ви не витрачали час на пошуки ідеального серіалу на вихідні – пропонуємо добірку, яка не розчарує.

«Нормальні люди» (2020)

Ірландський серіал «Нормальні люди» є екранізацією однойменного бестселера Саллі Руні. Книга настільки сподобалась читачам, що її вирішили екранізувати. І це, без сумніву, було чудовим рішенням.

У центрі сюжету – двоє ірландських старшокласників Маріанна та Коннелл. Він – популярний і товариський хлопець з бідної сім’ї, вона – самотня багатійка, з якої нерідко насміхаються. Однак між цими двома, здавалось би, різними людьми спалахує дивовижний зв’язок і почуття.

За 12 серій глядачі зможуть пройнятись симпатією до головних героїв та побачити в їхній романтичній історії якісь деталі з власного життя.

«Сцени із подружнього життя» (2021)

Всього двоє головних героїв і історія на 5 серій, яка закручена довкола їхнього непростого сімейного життя. Можливо, якби не переконлива гра Джессіки Честейн і Оскара Айзека, цей серіал не мав би позитивних відгуків у глядачів. Однак актори вивели сюжет на інший рівень, тож складатиметься враження, що ви просто підглядаєте за життям реального подружжя.

За сюжетом, на вигляд успішна та щаслива пара стикається з кризою у стосунках. Складається враження, що Джонатан і Міра взагалі вже не здатні кохати один одного. І на це є багато причин: аборт, зради, брехня і аб’юз – головні герої мають чимало проблем, які довгий час залишались за зачиненими дверима їхньої оселі. Та, опинившись на межі розлучення, у Джонатана і Міри знову спалахують ніжні почуття один до одного. Та чи буде цього достатньо, щоб врятувати шлюб?

«Квартира на двох» (2022)

Це ще одна неперевершена екранізація книги, що точно варта вашої уваги. «Квартира на двох» розповість про двох незнайомців, які не мають достатньо коштів для оренди житла у Лондоні. Тож вони ділять одне помешкання на двох, ретельно плануючи свій графік, аби не перетинатись.

І це їм вдається, адже Тіффані – журналістка, яка вдень майже не буває в квартирі, а Леон – медбрат, який завжди виходить у нічні зміни в лікарні, а вихідні проводить у помешканні своєї дівчини. Головні герої навіть не знайомі особисто, їхнє спілкування відбувається завдяки запискам на наліпках, які ті залишають на кухні. Упродовж 6 серій глядачі побачать і курйозні ситуації, і складнощі стосунків, і спроби налагодження особистого життя, ну і, звісно ж, кохання.

«Коханці» (2023)

А якщо хочеться не лише переглянути романтичний серіал, але й вдосталь насміятись, тоді рекомендуємо серіал «Коханці». Ця британська 6-серійна стрічка покаже курйозну історію «Попелюшки».

За сюжетом, Джанет – лайлива і весела продавчиня у Белфасті – вирішує покінчити життя самогубством. Та їй на заваді стає незнайомець, який вривається у її житло. Це привабливий та егоцентричний Шеймус, який є зіркою телебачення і знаною персоною в Лондоні. Однак у Белфасті він – лише амбіційний дивак.

Між головними героями зав’язуються нетипові стосунки, сповнені пригод і курйозів, хаосу і тонкого британського гумору. Серіал сподобався глядачам, тож його продовжили на 2 сезон.