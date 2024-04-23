Впливовий бізнесмен Адріан Дорія стає головним підозрюваним у вбивстві коханки

Якщо набридли фільми, в яких легко спрогнозувати сюжет, рекомендуємо звернути увагу на захопливі трилери. Ці стрічки тримають у напрузі глядачів до останньої хвилини та вражають несподіваними поворотами подій, тож стануть чудовим варіантом для перегляду увечері після складного робочого тижня.

У цьому жанрі є чимало цікавих проектів. Ми ж пропонуємо переглянути ті, які вже перевірені часом і точно можуть приголомшити навіть запеклих кіноманів.

«Перелом» (2007)

Почати добірку вирішили з фільму «Перелом», в якому зіграли неперевершені Ентоні Хопкінс та Раян Гослінг. Від цього кримінального трилера буде складно відірватись, хоч глядач з перших хвилин знатиме, хто вбивця.

За сюжетом, помічник прокурора Віллі Бічум планує перейти на престижну роботу в юридичну фірму. Та перед звільненням він бере останню, здавалось би, просту справу бізнесмена Теодора Кроуфорда. Все, на перший погляд, просто: ревнивий чоловік, дізнавшись про зраду дружини, вирішує з нею поквитатись та стріляє їй у голову. Свідків немає, однак пістолет і всі деталі злочину вказують на вину бізнесмена. Однак не все так просто, адже Кроуфорд – не звичайний ревнивець, а геніальний вбивця, який добре знає, що робить, та майстерно вступає із прокурором у психологічну гру.

Перед глядачами розвиватиметься сюжет, сповнений інтриг та цікавих поворотів, тому передбачити, чим же все завершиться, глядач не зможе. Ба більше, чаша терезів буде то на боці вбивці, то на боці правосуддя, відтак тільки на останніх хвилинах фільму можна дізнатись, хто ж переміг у цьому поєдинку.

«Адвокат на лінкольні» (2011)

Не менш захопливим є фільм «Адвокат на лінкольні». Стрічка розповідає про успішного юриста Мікі Геллера, який вправно береться навіть за найскладніші справи. Щоб не гаяти часу, чоловік облаштував офіс у своєму автомобілі та розв’язує чимало завдань, перебуваючи у дорозі до суду.

Та чергова справа Мікі Геллера перевертає все з ніг на голову. Багатого американця Луї Руле заарештовують через жорстокий напад на повію. Сам хлопець стверджує, що це неправда, а у поліції бракує доказів, щоб довести його провину. Тож Мікі успішно виконує свою роботу, однак у ході слідства дізнається моторошні деталі справи та стикається з небезпечним переслідуванням.

Вийти сухим із води – не так просто. Тому на глядачів чекає неймовірний кримінальний трилер із захопливим сюжетом.

«Загублена» (2014)

Геніальний фільм «Загублена» також зможе полоскотати нерви глядачів. У центрі сюжету – таємниче зникнення жінки.

Нік та Емі Данн здаються звичайною американською сім’єю із затишним будинком. Пара планує відсвяткувати 5 річницю шлюбу. Та коли Нік повертається додому, виявляє, що його дружина зникла, а в оселі є сліди боротьби.

Поліція одразу береться за пошук жінки та виявляє факти з життя подружжя, які дуже швидко роблять з Ніка головного підозрюваного. Дивна поведінка, закритість і приховування правди – все це лише загострює підозри. Але події не завжди такі, якими вони здаються на перший погляд. Тож на глядачів чекає неймовірна розв’язка сюжету.

«Невидимий гість» (2016)

Завершуємо добірку трилерів з неочікуваним фіналом іспанською стрічкою «Невидимий гість».

Впливовий бізнесмен Адріан Дорія стає головним підозрюваним у вбивстві коханки. Все вказує на його причетність до злочину: чоловіка знайшли на місці злочину і не виникає сумнівів, що це його рук справа. Але багатій стверджує протилежне, і для цього наймає одну з найкращих юристок Вірджинію Гудман.

Та щоб жінка успішно виконала свою роботу, потрібно розкрити усі деталі справи, не приховуючи нічого. Адже будь-яка деталь може стати вирішальною у суді. Тож Адріан поступово розповідає усе, що трапилось, а перед глядачами розвивається цікавий і непередбачуваний сюжет, де можна то стати на сторону головного героя, то бути певним, що саме він вбивця.