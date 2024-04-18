Серіали на вихідні: топ-проектів, які варті уваги

Якщо не знаєте, що переглянути на вихідних, детективний серіал точно стане хорошим вибором. Такі стрічки динамічні, тримають у напрузі, а тому не розчарують.

З-поміж великого розмаїття проектів у цьому жанрі ми пропонуємо три, які, на нашу думку, точно варті вашої уваги і є одними з найкращих прикладів детективів.

«Нічний адміністратор»

І розпочати добірку серіалів вирішили зі стрічки, яку високо оцінили не лише глядачі, але й критики. Так, на сайті IMDb рейтинг «Нічного адміністратора» – 8 з 10. Крім цього, серіал номінували на 36 нагород, з яких 11 принесли йому престижні відзнаки, як-от «Золотий глобус». Це міні-серіал, який має лише 6 серій.

За сюжетом, колишній військовий Джонатан Пайн вирішив вести звичайне спокійне життя, сумлінно працюючи нічним адміністратором у готелі в Каїрі. І йому це дуже добре вдається, поки він не зустрічає коханку місцевого мафіозі Софі.

Жінка має неспростовні докази, що компанія Річарда Роупера займається незаконною торгівлею зброї. Така інформація стала вироком для неї. Пройнявшись симпатією до Софі, Джонатан прагне її врятувати, однак жінку все ж вбивають, ще й у його готелі. Тож головний герой, сповнений жагою помсти, стає одним із найкращих шпигунів британської розвідки та робить усе, щоб викрити і знищити злочинну імперію Роупера.

Серіал динамічним та зможе полоскотати нерви, адже Пайну доведеться втертись у довіру до того, хто з обачністю ставиться до незнайомців. До того ж глядачі зможуть побачити знаменитого «доктора Хауса» Х’ю Лорі в образі головного лиходія – хитрого і розумного Річарда Роупера. А от у нічного адміністратора перевтілився харизматичний Том Гіддлстон.

«Щаслива долина»

Нерідко у детективних серіалах головний герой постає перед глядачами бездоганним. Цей персонаж не лише ерудований, але й героїчно дає відсіч зловмисникам та виходить неушкодженим з перестрілки. Для глядачів, яким набридла така ідеальна картинка, варто звернути увагу на британський серіал «Щаслива долина».

Головна героїня – поліцейська Кетрін Кейвуд, в якої у житті все далеко не гладко. Після самогубства доньки вона виховує онука сама та живе з сестрою, яка раніше мала алкозалежність. На фоні особистих проблем розгортається основний сюжет стрічки, адже у невеликому містечку стаються вбивства, які мають зв’язок із поліцією.

Тут не варто очікувати, що Кетрін буде все бездоганно розплутувати. Головна героїня не уникатиме поранення у сутичках, але виходитиме на слід зловмисників поступово, як це і відбувається у реальному житті.

Глядачі вже високо оцінили цей серіал: «Щаслива долина» на IMDb отримала рейтинг 8,5. Це і не дивно, адже вир подій одразу захоплює, а головна героїня настільки реалістична, що мимоволі виникає співпереживання до неї. Наразі серіал має три сезони по 6 серій.



«Шерлок»

А завершити добірку хочеться уже свого роду класикою – серіалом «Шерлок». Цей персонаж добре відомий глядачам, адже за творами Артура Конона Дойла знято чимало кінопроектів. Однак британці зуміли вивести цю історію на дуже високий рівень, створивши захопливий серіал.

За сюжетом, геніальний Шерлок Холмс, який живе в наші дні, допомагає поліції розслідувати заплутані злочини. При цьому головний герой використовує свою дедукцію, яка точно сподобається глядачам. Допомагає Шерлоку його новоспечений друг – ветеран війни доктор Ватсон. Головним героям доведеться розслідувати дуже заплутані вбивства, а також зіткнутись із соціопатом та злим генієм Джеймсом Моріарті. Тож нудьгувати глядачі точно не будуть.

Загалом серіал має 13 серій, кожна з яких – як повноцінний фільм, і розділений на 4 сезони. Остання серія вийшла в ефір 15 січня 2017 року, і фанати довго сподівалися на продовження улюбленого серіалу, проте безуспішно. Проте нещодавно співавтор серіалу «Шерлок» Марк Гетісс зголосився зняти повнометражне продовження, у якому Бенедикт Камбербетч може повернутися до ролі геніального детектива з Бейкер-стріт.