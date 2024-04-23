Пропонуємо підбірку фільмів, дія яких відбувається у літаку. Це особливий жанр, адже екстремальна ситуація та замкнений простір провокують на неординарні ситуації. На жаль, зараз нам доводиться літати не так часто, як хотілося б. Проте завдяки кіно ми можемо все.

«Кохання без пересадок»



Amour & turbulences, романтична комедія, 2013, Франція. Реж.: Александр Кастаньєтті. У ролях: Людівін Саньє, Ніколя Бедо

Антуан та Жулі колись кохали один одного. Проте від стосунків залишилися лише болісні спогади. Що тепер їм робити, адже їм доведеться перетнути Атлантику у сусідніх кріслах. Дія відбувається переважно під флешбек, де нам показують стосунки героїв.

Неважко здогадатися як закінчиться переліт, але це не робить кіно менш цікавим. Французька романтична комедія дарує сподіване задоволення, так що більшого, мабуть, і вимагати не варто.

«Я дуже збуджений»



Los amantes pasajeros, комедія, 2013, Іспанія. Реж.: Педро Альмодовар. У ролях: Хав'єр Камара, Сесілія Рот, Лола Дуеньєс, на головному фото

Альмодовар вирішив повернутися до формату веселих і абсолютно навіжених ранніх картин. Чи виходить у нього «впасти в дитинство» без маразму? Не дуже.

Проте те, що для Альмадовара повний провал, все одно краще виглядає на екрані, ніж успіх когось іншого. Тим більше, що він зібрав цілий букет своїх улюблених акторів, навіть в епізоді з’являються Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас.

Отже, пасажири сплять, адже їм підмішали снодійне, пілоти й стюарди напиваються, екстрасенс мріє втратити цноту, власниця борделю страждає на параною тощо. А тим часом літак падає...

«Ульотний рейс»



Low Cost, комедія, Франція, 2011, Франція. Реж.: Моріс Бартелемі. У ролях: Жан-Поль Рув, Юдіт Годреш, Жерар Дармон

Сотня пасажирів нудиться в задушливому літаку дешевих авіаліній в очікуванні злету в якійсь арабській дірі. Після восьми годин очікування з'ясовується, що туркомпанія, яка забронювала рейс, збанкрутувала. Туристи вирішують захопити літак і самостійно летіти до Парижа. Натомість вони заблукають над Африкою, намагаються розібратися з повстанцями, пересварилися тощо. Все це відбувається у шаленому темпі й дуже смішно.

«Нічний рейс»



Red Eye, трилер, 2005, США. Реж.: Вес Крейвен. У ролях: Рейчел МакАдамс, Кілліан Мерфі

Ліза боїться літати. Проте виявляється, що зона турбулентності – не найгірше, що може на неї очікувати. Її сусід по літаку, привабливий хлопець, проявляє до неї інтерес. Але швидко з’ясовується, що вона потрібна йому як службовиця готелю, яка повинна під загрозою фізичної розправи виконати вимоги терористі. Нехай сюжетні повороти передбачувані, проте захоплює своєрідна гра, в якій персонажі мимоволі відчувають себе як в пастці – чи то у тісному авіасалоні, чи то у просторому будинку.

«Загублений рейс»

United 93, трилер, драма, США, Великобритания, Франция, 2006. Реж.: Пол Грінграсс. У рол. Дж.Дж. Джонсон, Поллі Адамс, Опал Алладін

Фільм намагається відтворити можливі події, що сталися літаком, який був задіяний у теракті 11 вересня 2001 року. Четверо терористів захоплюють судно, а пасажири мужньо намагаються чинити опір. У цей же час у центрі управління повітряним рухом відбуваються спроби запобігти катастрофі. За словами творців фільму, події реконструйовані на основі спостережень із кабіни пілота та дзвінків, які здійснювали пасажири своїм рідним. Також режисер Пол Грінграсс спілкувався з сім'ями потерпілих і збирав докладну інформацію про загиблих, аж до кольору одягу та смакових пристрастей.

Відсутність спецефектів, детальна фактична підготовка та те, що в кадрі немає знаменитих акторів, зробило фільм дуже пронизливим. Глядач з легкістю ототожнює себе з постраждалими і тому відчуває по-справжньому сильні емоції.