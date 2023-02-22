Фільм заснований на реальний подіях, що відбувались у 2014 року

У прокат вийшов новий фільм Ахтема Сеітаблаєва «Мирний-21». Фільм заснований на реальних подіях, які відбувались у травні-червні 2014 року, коли Луганський прикордонний загін чинив опір російським окупантам. Прикордонники стали чи не єдиними, хто не зрадив країну, а тодішній командир загону Сергій Дейнеко пізніше очолив Державну прикордонну службу.

Проте очевидним є і те, що відштовхнувшись від реальної історії, фільм є художнім твором, що містить власний сюжет та героїв, домислюючи те, що відбувалось насправді.

Зйомки фільму відбувались восени 2021 року, прем’єра мала відбутись 21 квітня 2022 року, але цьому завадила повномасштабна війна. Вона внесла корективи не лише у прем’єрний графік: сам Ахтем Сеітаблаєв, актори Максим Девізоров, Олексій Тритенко перебувають у лавах ЗСУ. Інші стали волонтерами. А для актора Павла Лі роль у «Мирному 21» стала останньою: він загинув в Ірпені у березні 2022 року, допомагаючи евакуювати людей.

«Мирний-21» є насамперед екшном. Динамічні події, сильні характери, детективна інтрига, усе це можна віднести до очевидних переваг фільму.

Певні режисерські та сценарні недбалості глядачі скоріше за все навіть не помітять, адже картина не просто розповідає про події, які усього лише кілька років тому були сюжетами в випусках новин. Вона нагадує, що війна розпочалась не рік тому. Вона триває з 2014 року. Вже тоді в Україні були й герої, і зрадники. І саме їх історії стали основою для того, не лише для кіно, а і для того що ми переживаємо зараз.

Павло Лі загинув у березні 2022 року в Ірпені (кадр з фільму)

Проте тих, хто боїться поглибити травму заспокоїмо: фільм впевнено тримається у рамках міцного жанрового кіно, хоч і поєднує умовність художнього твору з впізнаваністю реальних подій.

Звичайно, і сприймати його як звичайний бойовик також не вдасться. Надто сильним є відчуття того, як реальність спочатку перебралася на екран, а згодом знову стала реальністю, страшнішою в рази.

А ще детективні перипетії не лише тримають інтригу та не дають глядачеві занудьгувати. Вони насамперед добре дають змогу відчути ту атмосферу недовіри, зради та непевності, коли вмить руйнується звична картина світу і ти вже не знаєш, де свій, а де чужий, кому можна довіряти і кого потрібно боятися.

Фільм присвячений пам’яті Павла Лі, чия акторська кар’єра лише починалась.

У фільмі також знімалися Андрій Самінін («Пес», «Століття Якова»), Максим Девізоров («Перші ластівки», «Номери»), Євген Ламах («Черкаси», «Крути 1918»), Роман Ясіновський («Кіборги», «Снайпер. Білий ворон»), Віктор Жданов («Кіборги», «Спіймати Кайдаша»), Олексій Тритенко («Крути 1918», «Я працюю на цвинтарі»), Марія Штофа («Крила метелика»), Лорена Колібабчук («Номери», «Носоріг»), Андрій Мостренко («Снайпер. Білий ворон», «Щедрик»), Лариса Руснак («Полон», «Із зав’язаними очима»), Олег Стефан («Гуцулка Ксеня», «Червоний»).

Для Ахтема Сеітаблаєва це вже четвертий фільм про війну. Про ІІ Світову він зняв «Хайтарму» та «Чужу молитву», а його «Кіборги» розповідають про оборону Донецького аеропорту. Але під час допрем’єрного показу у Львові він розповів, що саме тут планує зняти комедію. За словами Романа Гапачило, актора та автора Kolegi Studio, це буде історія про двох українських військових, які вирушають до Москви, щоб викрасти з мавзолею Леніна.