У мережі з’явились трейлери двох українських фільмів, які невдовзі вийдуть у прокат. Розповімо детальніше про кожен з них.

Українська прем’єра картини Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір» (на головному фото) відбудеться 23 березня. Події фільму «Памфір» розгортаються на заході України напередодні Маланки. Колишній контрабандист Памфір повертається додому із заробітків. Родинні проблеми знову затягують його у вир ризикованих подій.

Режисер та автор сценарію Дмитро Сухолиткий-Собчук, у головних ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран. «Памфір» є копродукцією чотирьох країн: України (Bosonfilm), Франції (Les Films d’Ici), Польщі (Madants) та Чилі (Quijote). Проект став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Світова прем’єра фільму відбулась у програмі «Двотижневик режисерів» на минулорічному Каннському кінофестивалі.

Прем’єра фільму «Королі репу» відбулась ще у 2021 році на Одеському кінофестивалі, дата старту в українському прокаті ще не оголошена.

Головні ролі виконали Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська, Каріна Хімчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як, Андрій Борис, а композитором та саундпродюсером виступив Cepasa (Павло Ленченко).

Фільм розповідає історію 17-річного хлопця на прізвисько Казан (Михайло Дзюба), який понад усе мріє стати відомим репером і підкорити серце своєї дівчини. Заради цієї мрії Казан готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на молодого музиканта чекає боротьба за успіх, любов та за виживання.

Нагадаємо, що зараз в українському прокаті можна подивитись фільм Ахтема Сеітаблаєва «Мирний 21».