Фільм виходить у прокат 6 квітня

Напередодні виходу у прокат фільму Максима Наконечного «Бачення метелика» ГО «Жіночий ветеранський рух», мережа кінотеатрів Multiplex та команда фільму «Бачення метелика» розпочинають благодійний збір коштів на дрони для аеророзвідниць.

Мета акції – зібрати 200 тисяч гривень на три квадрокоптери до виходу фільму в українських кінотеатрах. Про це повідомив дистриб’ютор фільму, компанія Arthouse Traffic. Фільм виходить в український прокат 6 квітня, і саме до цієї дати триватиме благодійний збір коштів. Також в мережі кінотеатрів Multiplex відбудуться благодійні допрем’єрні покази стрічки.

«Бачення метелика» – дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Співавторкою сценарію є відома режисерка Ірина Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»).

У картині йдеться про аеророзвідницю Лілію, яка намагається налагодити своє жіття після полону. Головні ролі зіграли Маргарита Бурковська, Любомир Валівоць, Наталія Ворожбит, Мирослав Гай та інші.

Прем’єра картина відбулась на Каннському кінофестивалі у програмі «Особливий погляд».

Деталі акції можна прочитати на сайті «Жіночого ветеранського руху».