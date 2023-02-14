З’явився трейлер українського учасника Каннського фестивалю «Бачення метелика»
Фільм Максима Наконечного вийде у прокат 6 квітня
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Автори українського фільму «Бачення метелика» оприлюднили офіційний трейлер картини.
Стрічка розповість про звільнену з російського полону аеророзвідницю Лілію з позивним «Метелик», яка намагається пережити свій страшний досвід та повернутись до мирного життя.
Бачення метелика» є дебютною повнометражноюроботою Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»). У головній ролі знялась акторка Рита Бурковська, відома зі стрічки «Парфенон» Мантаса Кведаравічюса. В одній із головних ролей з’явилася драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит (сценаристка «Кіборгів», сценаристка й режисерка «Поганих доріг»).
Фільм брав участь у другій за значенням конкурсній програмі Каннського кінофестивалю «Особливий погляд». Також картина перемогла у національному конкурсі 13-го Одеського кінофестивалю, який цьогоріч відбувався у Варшаві.
В український прокат фільм вийде 6 квітня.
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Творці фільму «Бачення метелика» про участь у Каннському фестивалі ZAXID.NET
В «Особливому погляді» відбулась прем’єра українського фільму «Бачення метелика» ZAXID.NET