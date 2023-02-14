Фільм розповідає про звільнену з полону аеророзвідницю

Автори українського фільму «Бачення метелика» оприлюднили офіційний трейлер картини.

Стрічка розповість про звільнену з російського полону аеророзвідницю Лілію з позивним «Метелик», яка намагається пережити свій страшний досвід та повернутись до мирного життя.

Бачення метелика» є дебютною повнометражноюроботою Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»). У головній ролі знялась акторка Рита Бурковська, відома зі стрічки «Парфенон» Мантаса Кведаравічюса. В одній із головних ролей з’явилася драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит (сценаристка «Кіборгів», сценаристка й режисерка «Поганих доріг»).

Фільм брав участь у другій за значенням конкурсній програмі Каннського кінофестивалю «Особливий погляд». Також картина перемогла у національному конкурсі 13-го Одеського кінофестивалю, який цьогоріч відбувався у Варшаві.

В український прокат фільм вийде 6 квітня.