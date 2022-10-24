Найкращим українським повнометражним фільмом став фільм Максима Наконечного «Бачення метелика»

Цьогоріч Національний конкурс 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбувся в межах Варшавського міжнародного кінофестивалю. До програми «Одеса – Варшава: український конкурс» увійшло 11 повнометражних фільмів та 7 короткометражних робіт.

Переможців конкурсу визначало журі, до складу якого увійшли продюсер і режисер Даріуш Яблонський (Польща), сценаристка і продюсерка Ілона Лепковська (Польща) та продюсерка Іванна Дядюра (Україна).

Найкращим українським повнометражним фільмом став фільм Максима Наконечного «Бачення метелика».

«Я пишаюся Максимом (Наконечним) і командою. Хочу зазначити, що і я, і Макс, і вся наша команда маємо багато подруг, які зараз боронять Україну саме як солдати, борються за життя як парамедики, дехто з наших подруг, кого ми знаємо особисто, знаходяться в полоні. Тому надзвичайно важливо говорити про них, робити все, щоб їхні історії знали і бачили. І саме тому наш фільм дуже важливий і я щаслива, що він отримав нагороду», – зазначила співавторка сценарію фільма Ірина Цілик.

Повнометражний дебют Максима Наконечного брав участь у програмі «Особливий погляд» Каннського фестивалю.

Аеророзвідниця Ліля (Рита Бурковська, чий кінодебют відбувся у фільмі «Парфенон» литовського режисера Мантаса Кведаравичюса, який загинув в Маріуполі під час війни Росії проти України) повертається з полону. Вона дізнається, що вагітна. Що робити у цьому випадку їй та її чоловіку Антону (Любомир Валівоць), також ветерану, який так і не зміг остаточно «повернутись» з війни?

Надзвичайно, просто хірургічно точний фільм, де якісний сценарій (автори Максим Наконечний та Ірина Цілик) знаходить вдале режисерське втілення. А ще, мабуть на жаль, він виявився пророчим.

Найкращим документальним фільмом назвали стрічку «Терикони» Тараса Томенка. Документальна стрічка Тараса Томенка розповідає історію маленької дівчинки Насті, сім'ю якої спіткала війна.

Спочатку йшлося про те, що на фестивалі відзначать найкращий повнометражний та найкращий короткометражний фільми. Проте журі вирішило, що важливо віддати другу нагороду документальному фільму, котрий, на думку журі, «вносить важливий контекст у трагічну ситуацію, в якій опинилося українське суспільство».

«До лютого ми мали багато планів та мрій. Але зараз в нас усіх лише одна мрія - мир у нашій країні. Наші митці захищають Україну від російських солдатів замість того, щоб знімати фільми. Але українське кіно живе і потужне – це наша культура і голоси наших людей», – підсумувала генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.

Нагадаємо, деякі українські фільми паралельно на національним конкурсом ОМКФ брали участь в програмах безпосередньо Варшавського кінофестивалю. У конкурсі документальних фільмів переміг «День українського добровольця» Володимира Тихого.

Режисер Володимир Тихий та Babylon’13 фільмують Київ 14 березня 2022 року. Різні герої, серед яких є дуже пізнавані обличчя, наприклад Роман Ратушний, різні локації, проте один, 2944-й день російсько-української війни. Кінематографісти дуже точно фіксують атмосферу, настрій часу.

Нагадаємо, 38-й Варшавський кінофестиваль проходив у польській столиці з 14 до 23 жовтня.