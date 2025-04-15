«Мілітантропос» став частиною документального триптиха «Дні, які хочеться забути»

Український документальний фільм «Мілітантропос» відібрали до паралельної програми Каннського кінофестивалю «Двотижневик режисерів». Фільм створило кінообʼєднання Tabor, а саме режисери Єлизавета Сміт («Школа № 3»), Аліна Горлова («Цей Дощ Ніколи Не Скінчиться») та Семен Мозговий («Історія Зимового Саду»), а такж оператори В’ячеслав Цвєтков («Замля блакитна ніби апельсин»), Христина Лізогуб, Денис Мельник. Наразі це єдиний український повнометражний фільм, який покажуть на найбільшому кінофестивалі світу.

Слово «Мілітантропос», яке походить від латинського слова milit (воїн) та грецького antropos (людина) на думку творчої групи – сутність, якої набуває людина, вступаючи у стан війни. Цей граничний досвід вимагає постійної індивідуальної та колективної трансформації, тому в ситуації потрясіння Мілітантропос обирає війну, як єдину можливість, аби продовжувати існувати.

Ця колективна робота – своєрідний стейтмент об’єднання Табор від авторів та авторок, які вже не перший рік працюють разом. Щоразу змінюючи одну з ролей: режисера, продюсера, чи режисера монтажу, вони вперше виступили співрежисерами. Фільми об’єднання у Каннах представлені вже не вперше. У 2022 році в секції «Особливий погляд» відбулась світова премʼєра дебютного повнометражного фільму Максима Наконечного «Бачення метелика». До роботи над «Мілітантропос» він доєднався у якості сценариста. До проєкту також приєднався Олександр Комаров, український філософ та військовослужбовець.

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Нагадаємо, «Двотижневик режисерів» – паралельна програма Каннського кінофестивалю, що існує з 1969 року і за цей час стала майданчиком для прем’єр фільмів видатних режисерів, серед яких Джордж Лукас, Мартін Скорсезе, Джим Джармуш. Алекс Гарленд та інші. У 2022 році тут відбулась світова премʼєра українського фільму «Памфір».

«Мілітантропос» став частиною документального триптиха «Дні, які хочеться забути». Він матиме телеверсію на 90 хвилин, прем'єра якої відбудеться на європейському телеканалі ARTE у 2026 році.