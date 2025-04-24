Сергій Шахов перебуває у розшуку з 2023 року

Підозрюваний в недостовірному декларуванні та оголошений в розшук народний депутат Сергій Шахов живе у Дубаї. Його місце розташування встановили журналісти «Схем», йдеться в опублікованому 24 квітня розслідуванні.

Проаналізувавши світлини та відео з соціальних мереж 20-річної доньки Шахова Софії, журналісти встановили, що найчастіше вона буває в Об’єднаних Арабських Еміратах. На одному з опублікованих фото видно і молодших дітей нардепа – на одязі молодшої доньки Шахова можна побачити логотип зі школи, де вона навчається.

«Це Kent College Dubai – філіал однієї з найстаріших приватних британських шкіл у Дубаї. Якщо рахувати за цінами на офіційному сайті, рік навчання для обох дітей коштує приблизно 40 тисяч доларів на рік. Ці витрати у декларації за 2024 рік Шахов не вказує», – йдеться у розслідування.

Ще на одному з дописів Софія Шахова звернулася до своєї матері – Інни Журби, цивільної дружини нардепа, нерухомість якої Сергій Шахов не вказав у своїй декларації та отримав за це підозру від НАБУ. За даними правоохоронців, жінка виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення та тільки зрідка повертається з-за кордону.

За інтер’єром із дописів доньки нардепа та під час включень Шахова до онлайн-засідань Верховної Ради журналісти визначили, що Сергій Шахов живе там само, де і його родина. Місце підключення до засідань нардеп не змінював з осені 2023 року – в цей час він вже перебував в розшуку.

«Це апартаменти у комплексі Ashjar в елітному районі Al Barari площею майже 300 квадратних метрів, з двома спальнями та просторою залою. З терасами та басейном на території комплексу. Згідно з документами, цивільна дружина Шахова орендує їх з липня 2022 року», – повідомили «Схеми».

Вартість оренди апартаментів на рік коштує приблизно 100 тис. доларів. З 2023 року нардеп мав витратити приблизно 300 тис. доларів за проживання там.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року НАБУ звинуватило Сергія Шахова у приховуванні майна на 60 млн грн. Тоді нардепа підозрювали в недекларуванні записаних на цивільну дружину 13 квартир, 8 паркомісць, два будинки, кілька земельних ділянок. Згодом правоохоронці задокументували, що Шахов не задекларував майна на 88 млн грн.

Нардеп неодноразово затягував розгляд справи проти нього під приводом «лікування» та відряджень. Зокрема, він заявляв, що нібито лікується в столиці Киргизстану Бішкеку.

У березні 2023 року Шахова оголосили в розшук. У вересні того ж року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Сергій Шахов не бере участь у засіданнях парламенту та не отримує заробітньої плати.

Сергій Шахов – український політик, громадський діяч та підприємець. Народний депутат України VIII та IX скликань. 7 лютого 2017 року Сергій Шахов вступив до депутатської групи «Воля народу». Як нардеп станом на 2019 рік мав 28 помічників (3 платних, 25 на громадських засадах). У Верховній Раді IX скликання є членом депутатської групи «Довіра».