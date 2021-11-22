Депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова підозрюють в неправильному декларуванні

У понеділок, 22 листопаlа, детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру у недостовірному декларуванні чинному народному депутату України» Сергію Шахову. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у поданій декларації народний обранець не зазначив інформацію про житловий будинок та земельну ділянку в Обухівському районі Київської області, що перебували у його користуванні.

Також він не задекларував майно та доходи, власником яких є його цивільна дружина. Йдеться про 13 квартир у столиці, 8 паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. м², 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

Дектективи НАБУ підрахували, що загалом депутат приховав майно на суму майже 60 млн грн. Це перша вручена підозра за статтею 366-2 ККУ після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

В Офісі генпрокурора не уточнили даних підозрюваного, проте за інформацією проекту «Схеми» від «Радіо Свобода», йдеться про депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова.

На початку листопада детективи НАБУ прийшли з обшуком до маєтку в котеджному містечку «Сонячна долина» на Київщині, записаного на цивільну дружину Шахова. У момент проведення обшуку нардеп перебував у помешканні. Згодом у коментарі «Схемам» він заявив, що влада «завжди переслідувала його, як народного депутата і волонтера».