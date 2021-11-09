У селі Вири на Поліссі мешкає близько двох тисяч осіб

Депутат Вирівської сільської ради на Рівненщині Володимир Пачесний вказав у своїй електронній декларації мільйонні суми готівкою та на рахунку в банку, дорогі годинники та шуби дружини, а також 500 акцій корпорації Tesla та 124 біткоїни. Маловідомий раніше депутат сільради тепер вважається одним з найбагатших серед колег-депутатів області.

Електронну декларацію 36-річний підприємець Володимир Пачесний подав у липні, вказавши статки за 2019 рік. Оскільки він не є відомою людиною на Рівненщині й балотувався до сільської ради, на його декларацію тоді ніхто не звернув уваги. Про задекларовані Пачесним біткоїни та акції Tesla стало відомо лише 8 листопада, коли «Четверта влада» опублікувала дані про депутатів усіх рад Сарненського району.

Згідно з декларацією про доходи, депутат Володимир Пачесний зареєстрований і мешкає у селі Гвоздавка Друга Любашівського району Одеської області, а його дружина Ірина Сергейчук з доньками Кірою та Риммою мешкають у Клесові на Рівненщині, неподалік якого розташоване село Вири. Однак власне житло дружина має не у Клесові, а у селі Бармаки, що у передмісті Рівного. Жодного іншого житла, ні власного, ні родини, Володимир Пачесний у своїй декларації не вказав.

Окрім будинку площею майже 300 кв. м, Ірина Сергейчук має також дві земельні ділянки на Бармаках. Вона є власницею шуби з соболя за 420 тис. грн та трьох шуб з норки за 280 тис. грн, 220 тис. грн та 150 тис грн. Дружина депутата має також два автомобілі LEXUS 2010-го та 2013-го років випуску.

Сам Володимир Пачесний не задекларував ні власного житла, ні транспорту. Натомість вказав у декларації, що є власником годинників IWC за 560 тис. грн та PATEK PHILIPPE за 1,4 млн. грн, а також антикварної колекції радянських виробів, оціненої у 100 тис. грн. Володимир Пачесний має готівкою 9,3 млн грн готівкою, та $77 тис., а також тримає на рахунку в банку 1,4 млн грн та $13,4 тис. Дружина також має готівкою 2,2 млн грн та $40 тис.

Чи не найцікавіші надбання депутата сільської ради рівненського Полісся — це 500 акцій корпорації TESLA по 6160 грн кожна, які він набув у власність 1 січня 2019, та 124 біткоїни, власником яких є з лютого 2013-го. Вартість своєї криптовалюти депутат оцінив у декларації дуже скромно — усього у 73 920 грн. За даними Економічної правди, на 8 листопада 2021 один біткоїн коштував $65 121. Тобто виходить, що лише у біткоїнах цей чоловік нині має $8 млн.

Додамо, що село Вири розташоване неподалік Клесова, поблизу якого старателі упродовж багатьох років ведуть нелегальний видобуток бурштину.