Сергій Шахов понад пів року затягує розгляд справи через постійні «лікування» та відрядження

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив у розшук народного депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова. Про це у п’ятницю, 31 березня повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Його звинувачують у недекларуванні 88 млн грн.

«31 березня 2023 року за клопотання прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила в розшук чинного народного депутата, який переховується від суду. Організацію розшуку доручено прокурору САП», – йдеться у повідомленні.

Шахов не раз ігнорував судові засідання без поважної причини. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобов’язав його сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Таке ж рішення антикорсуд ухвалив 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн. Попри це Шахов вкотре проігнорував засідання.

«Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом з тим, народний депутат ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного народного депутата у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку», – додали у САП.

У «Центрі протидії корупції» повідомили, що рішення про розшук Шахова ухвалили судді ВАКС Віра Михайленко, Тимур Хамзін та Ольга Саландяк. У ЦПК додали, що таке рішення зупиняє перебіг строків давності справи, які завершуються у березні 2024 року.

Вказано, що народний депутат понад півроку затягує розгляд справи через постійні «лікування» та відрядження. Зокрема, останні півтора місяця Шахов нібито лікується на стаціонарі в столиці Киргизстану Бішкеку.

«Ця країна, звісно, славиться своєю медициною. При цьому надати хоча б фотокопію паспорта з відмітками про перетин кордону цієї країни захист чомусь досі не зміг. Так само як і оригінали будь-яких медичних документів», – додали в ЦПК.

Там відзначили, що з жовтня по грудень захист депутата заявляв, нібито їхній підзахисний лікується в Німеччині. Щоправда, на запит прокура у відповідній клініці відповіли, що не можуть знайти пацієнта з прізвищем Шахов.

Сергій Шахов – український політик, громадський діяч та підприємець. Народний депутат України VIII та IX скликань. 7 лютого 2017 року Сергій Шахов вступив до депутатської групи «Воля народу». Як нардеп станом на 2019 рік мав 28 помічників (3 платних, 25 на громадських засадах). Зараз у Верховній Раді IX скликання є членом депутатської групи «Довіра».