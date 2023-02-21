Сергій Шахов приховав майна на суму майже 88 млн грн

Колегія суддів ВАКС постановила здійснити примусовий привід на судове засідання народного депутата Сергія Шахова після його чергової неявки, він підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн грн. Про це повідомила прес-служба САП.

Повідомляється, що нардеп без поважних причин не з’являється у судові засідання. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобов’язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

17 січня 2023 року суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на нардепа двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн. А 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання.

Зважаючи на неявку, суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду. Наступне засідання призначене на 1 березня.

За даними джерел УП, йдеться про народного обранця депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова. Правоохоронці нагадують, що Шахов підозрюється у декларуванні недостовірних відомостей – у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн грн.

Сергій Шахов – український політик, громадський діяч та підприємець. Народний депутат України VIII та IX скликань. 7 лютого 2017 року Сергій Шахов вступив до депутатської групи «Воля народу». Як нардеп станом на 2019 рік мав 28 помічників (3 платних, 25 на громадських засадах). Зараз у Верховній Раді IX скликання є членом депутатської групи «Довіра».