У Верховній Раді є кілька народних депутатів, які не отримують зарплатню, тому що регулярно не ходять на засідання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав імена депутатів, які за якого словами, не з'являються у парламенті і, відповідно, не отримують заробітну плату. Про це він розповів на «Радіо Свобода».

«Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця... Там їх ще буквально один-два, два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі», – сказав голова парламенту.

Повний перелік депутатів виглядає наступним чином:

Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);

Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє»);

Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє»);

Федір Христенко (заборонена партія «ОПЗЖ»);

Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).

Голова парламенту розповів, що періодично надсилає цим депутатам листи і просить прийти на роботу, однак позбавити їх мандата за прогули засідань неможливо, говорить спікер парламенту.

«Я кожного разу цим народним депутатам (їх зараз ще залишається декілька,) періодично направляю листи з тим, щоб вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата. Але я як голова Верховної Ради можу діяти тільки в межах і в спосіб, не роблячи хайп, ніяких інших речей, які взагалі не мають нічого спільного з законодавством. І тому ті функції, які на мене покладаються як на голову Верховної Ради, я виконую, відповідно до регламенту, відповідно до Конституції України», – заявив Стефанчук.