Розбори завалів внаслідок російської атаки по Києву тривають

Балістична ракета, яка вдарила по житловому будинку в Києві у ніч на 24 квітня та спричинила загибель 10 людей, була північнокорейською. Про це у четвер, 24 квітня, повідомило агентство Reuters із посиланням на українське військове джерело.

За даними співрозмовника агентства, балістична ракета північнокорейського виробництва KN-23 (KN-23A) влучила у житловий будинок у Святошинському районі Києва. Такі ракети озброєні бойовими частинами вагою до однієї тонни, що перевищує потужність російських ракет, повідомили агентству.

Публічної заяви Генштабу, яка саме ракета завдала удару по житловому будинку, на момент публікації не було. Зазначимо, у зведенні Генштабу щодо нічної атаки йшлося, що росіяни завдали удару ракетами Іскандер-М/КН-23.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня росіяни завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву. Найбільше постраждала житлова інфраструктура Святошинського району. За даними МВС, росіяни цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру – внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садок.

Станом на 17:30 24 квітня відомо про 12 загиблих внаслідок атаки людей. Ще 90 людей постраждали, серед них – щонайменше 12 дітей.

На нічну атаку по Києву відреагував президент США Дональд Трамп, який раніше заявляв про готовність Росії до миру. Він написав, що «не дуже щасливий» через російську атаку на Київ та закликав Владіміра Путіна зупинитися.