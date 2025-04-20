Зеленський вважає, що відповідь Росії на його пропозицію покаже справжню позицію щодо перемир'я

Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких атак на цивільну інфраструктуру із застосуванням далекобійного озброєння – зокрема, ракет та дронів-камікадзе. Запропоноване перемир’я можна буде продовжити, повідомив у неділю, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, який повідомив про систематичні порушення запропонованого росіянами так званого «великоднього перемир’я». Зокрема, станом на 20:00 росіяни здійснили 67 штурмів на низці напрямків, 1355 обстрілів, 713 з яких були з важкого озброєння. Крім того, окупанти застосували проти України 673 FPV-дрони.

За словами Володимира Зеленського, Росія не дотрималася запропонованого перемир’я на всіх основних напрямках фронту. Крім того, президента розкритикував ігнорування Росією української пропозиції про продовження повного перемир’я на 30 діб.

«Втім, сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що якщо Росія не погодиться на такий крок, це засвідчить її небажання припинити вогонь та мету продовжувати війну.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив так зване «великоднє перемир’я». За даними російських ЗМІ, Путін начебто наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна, назвавши її «грою з життями людей». Втім, український президент повідомив, що країна готова до припинення вогню на Великдень, якщо Росія також дотримуватиметься режиму тиші.

Вже 20 квітня Зеленський повідомив, що росіяни порушують оголошене ними перемир’я. Росія також заявила, що Україна начебто порушила перемир’я – ЗСУ звинуватили начебто в атаці на тимчасово окупований Донецьк. Втім, у ЦПД повідомили, що росіяни поширили фейк, інсценувавши провокацію у Донецьку, щоб звинуватити Україну.

Згодом президент повідомив, що росіяни, вчергове порушивши перемир’я, здійснили засідку проти українських військовослужбовців, внаслідок чого є загиблі серед бійців ЗСУ. Крім того, за повідомленнями 66 ОМБр, росіяни використовують запропоноване перемир’я для того, щоб розчищати шляхи для бронетехніки для продовження штурмів.