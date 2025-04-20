Раніше ЗСУ знищили комплекс, який перекрив проїзд важкої техніки росіян

Російські окупанти, прикриваючись оголошеним ними ж так званим «великоднім перемир’ям», облаштовують маршрути для проходу важкої техніки. Зокрема, росіяни розчищають переправу через річку на Донеччині, повідомили у пресслужбі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго у неділю, 20 квітня.

У пресслужбі 66-ї ОМБр розповіли, що 9 квітня українські бійці знищили на Донеччині установку окупантів для розгортання тимчасових доріг – комплекс КРВД на базі «КАМАЗ». Комплекс перекрив проїзд через річку Чорний жеребець, через що росіяни не могли виконувати штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Втім, після оголошення росіянами так званого «великоднього перемир’я» 20 квітня окупанти почали розчищати переправу від залишків ураженої техніки. До робіт залучили понад десяток людей, а також спеціалізовану машину.

«Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами! Також зараз спостерігаємо активізацію штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади», – повідомили у пресслужбі ОМБр.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив так зване «великоднє перемир’я». За даними російських ЗМІ, Путін начебто наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна, назвавши її «грою з життями людей». Втім, український президент повідомив, що країна готова до припинення вогню на Великдень, якщо Росія також дотримуватиметься режиму тиші.

Вже 20 квітня Зеленський повідомив, що росіяни порушують оголошене ними перемир’я. Росія також заявила, що Україна начебто порушила перемир’я – ЗСУ звинуватили начебто в атаці на тимчасово окупований Донецьк. Втім, у ЦПД повідомили, що росіяни поширили фейк, інсценувавши провокацію у Донецьку, щоб звинуватити Україну.

За словами президента, росіяни активізували атаки за допомогою важкого озброєння – так, з 900 обстрілів за добу 448 із них були з важкої зброї. Крім того, росіяни влаштували засідку українським захисникам на Торецькому напрямку, внаслідок чого є загиблі бійці ЗСУ.