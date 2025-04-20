Українські воїни потрапили у засідку на Донеччині

На Торецькому напрямку Донецької області українські захисники потрапили у ворожу засідку. Серед бійців є загиблі, повідомив у неділю, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив про чергові порушення росіянами так званого «великоднього перемир’я», яке оголосив Путін. Так, станом на 16:00 з початку доби росіяни здійснили 46 штурмів на різних напрямках та 901 обстріл – 448 з важкого озброєння. Крім того, окупанти атакували Україну понад 400 FPV-дронами.

«На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені», – повідомив Володимир Зеленський.

Деталей щодо російської засідки президент не розповів. Він додав, що найбільша бойова активність окупантів на Великдень фіксується на Покровському напрямку.

«Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив так зване «великоднє перемир’я». За даними російських ЗМІ, Путін начебто наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна, назвавши її «грою з життями людей». Втім, український президент повідомив, що країна готова до припинення вогню на Великдень, якщо Росія також дотримуватиметься режиму тиші.

Вже 20 квітня Зеленський повідомив, що росіяни порушують оголошене ними перемир’я. Росія також заявила, що Україна начебто порушила перемир’я – ЗСУ звинуватили начебто в атаці на тимчасово окупований Донецьк. Втім, у ЦПД повідомили, що росіяни поширили фейк, інсценувавши провокацію у Донецьку, щоб звинуватити Україну.