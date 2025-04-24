Обстріл спровокував пожежі та руйнування

В ніч на четвер, 24 квітня, російські війська обстріляли Київ ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Російські військові масовано атакували Київ ракетами та дронами. Через падіння уламків сталися руйнування цивільної інфраструктури в 5 районах міста. Обстріл спровокував пожежі в гаражах, адмінбудівлі та нежитлових будівлях. Також внаслідок уламків горіли автомобілі та суха трава.

У Святошинському районі спалахнула пожежа в житловому будинку, люди опинилися під завалами.

Наслідки обстрілу Києва в ніч на 24 квітня

«Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Медики госпіталізували вже 12 постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях», – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у Києві станом на 07:30 було відомо про 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 мешканців зазнали різних травм.

У ДСНС додають, що близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники в 9 регіонах країни. Під масованим комбінованим ударом Росії в ніч на 24 квітня були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

«Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, в ніч на середу, 23 квітня, російські війська масовано атакували безпілотниками Полтаву, Одесу, Харків та Київщину.