Над ліквідацією пожеж працювали рятувальники

В ніч на середу, 23 квітня, російські війська масовано атакували безпілотниками Полтаву, Одесу, Харків та Київщину. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, Полтава вночі зазнала масованої повітряної атаки, цілями ворожих дронів була цівільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади та гаражі. Також в результаті атаки постраждали три людини.

Руйнування після атаки БпЛА 23 квітня у Полтаві

«Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки – вибито шибки, пошкоджено фасад. Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум'я», – розповіли надзвичайники.

Також в ніч на 23 квітня Росія вчергове атакувала Одесу. За попередньою інформацією постраждали 2 людини.

Постраждала жінка внаслідок атаки на Одесу 23 квітня

У ДСНС області розповіли, що в результаті ударів було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств. Над ліквідацією пожеж працювали рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Національної гвардії.

У Харкові через атаку БпЛА також зафіксували влучання в Новобаварському районі міста, спалахнула сильна пожежа.

Фото ДСНС Харківщини, масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА

«Під прицілом були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними жертв та постраждалих немає», – додали у ДСНС.

У Київській області в результаті дронової атаки цієї ночі сталася пожежа на території готельно-ресторанного комплексу.

«У Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок, 21 квітня, російські війська атакували ударними дронами Одесу, внаслідок чого постраждали 3 людини.