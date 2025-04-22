Пожежі, що спалахнули після російських атак, гасили 78 вогнеборців

Пізно ввечері у понеділок, 21 квітня, російські війська атакували ударними дронами Одесу, внаслідок чого постраждали 3 людини. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Пізно ввечері у понеділок, 21 квітня, російські війська запустили ударні безпілотники по Одесі. Ворог вдарив по густонаселеному житловому району, на місці ударів спалахнули пожежі.

Відомо, що внаслідок атаки у місті пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі.

«Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено», – йдеться у повідомленні Труханова.

Фото Геннадія Труханова, пошкоджений будинок в Одесі внаслідок атаки 21 квітня

За попередньою інформацією, постраждали 3 людини. Пожежі, що спалахнули після російських атак, гасили 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки.

Як зазначив мер, зранку 22 квітня у місті буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи для отримання допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою «єВідновлення».

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 14 квітня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, під ворожою атакою опинилась Одеса, де ворог атакував медичний заклад.