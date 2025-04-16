Наслідки атаки БпЛА на Одесу 16 квітня

У ніч середи, 16 квітня, російські загарбники знову завдали ударів БпЛА по Одесі. Унаслідок атаки виникли пожежі, є пошкодження та постраждалі, повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов.

За даними мера Одеси, російські безпілотники пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення в місті.

Геннадій Труханов також повідомив, що після оперативних служб на місці удару почнуть відновлення комунальні бригади, а вранці до роботи стануть співробітники районної адміністрації.

Наслідки ворожої атаки на Одесу 16 квітня (Усі фото з Telegram-каналу Геннадія Труханова)

У ДСНС розповіли, що внаслідок атаки БпЛА на Одесу спалахнули пожежі за декількома адресами – горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі. Попередньо, постраждали троє людей.

Додамо, з 00:42 до 02:15 в Одесі була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. У місті двічі лунали вибухи – о 01:33 та 01:49.

Нагадаємо, 14 квітня російські безпілотники атакували Одесу. Пошкоджень зазнали медичний заклад, житлові будинки, цивільна інфраструктура, магістральна дорога, СТО та автомобілі. Постраждали щонайменше семеро людей.