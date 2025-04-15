Росіяни керують дроном з одного з хмарочосів «Москви-Сіті»

Російські навідники використовують житлові приміщення в діловому кварталі «Москва-Сіті» як пункти керування безпілотниками для атак по Україні. Про це стало відомо зі сюжету російського пропагандистського агентства «РИА "Новости”», повідомило видання The Insider у вівторок, 15 квітня.

Як йдеться, уранці в Telegram-каналі «РИА "Новости”» з’явились два дописи, з яких зрозуміло, що в одному з хмарочосів ділового центру «Москва-Сіті» дислокуються оператори БпЛА, які атакують Україну. Через півтори години після публікації ці дописи були видалені.

У першому пості йшлося про те, що «керований з Москви ударний FPV-дрон вперше на наддалекій дистанції уразив об’єкт Сил оборони України в Часовому Яру».

У другому дописі пропагандисти повідомили, що дрон, яким керували з Москви, був підготовлений до вильоту обслугою бригади «Еспаньола», що перебувала під Часовим Яром у Бахмутському районі на Донеччині.

«Командир вразив ціль, сидячи в “Москві-Сіті”», – сказав один з учасників операції після демонстрації вибуху.

Зазначається, що дроном керував командир бригади «Еспаньола» Іспанець (Станіслав Орлов). У його Telegram-каналі йдеться, що навідники орендували приміщення в «Москва-Сіті», звідки Іспанець «успішно вразив ціль під Часовим Яром дроном “Овод”».

«При використанні ПАК (програмно-апаратного комплексу) "Орбіта" оператор може бути розміщений у будь-якому місці. У випадку з нашим експериментом “Москва-Сіті” виступила просто як легко впізнавана локація», – цитує видання допис російського окупанта.

До слова, у липні 2023 року росіяни заявили про дронову атаку на комплекс новобудов «Москва-Сіті». У вежі, яку атакував безпілотник у «Москва-Сіті», розміщено одразу три російські міністерства: мінекономрозвитку, мінпромторг, мінкомзв’язку.