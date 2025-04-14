Пожежа в Одесі після атаки російських дронів, 14 квітня 2025 рік

У ніч на понеділок, 14 квітня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, під ворожою атакою опинилась Одеса, де ворог атакував медичний заклад. Ще один російський дрон влучив у цивільне підприємство у Харкові. Про це повідомили обласні військові адміністрації та мерії.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів, що в медзакладі, який атакувала РФ, пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

Пошкоджень також зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура, магістральна дорога, СТО та автомобілі.



«На місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна», – написав уночі Труханов.

Наслідки ворожої атаки на Одесу, 14 квітня 2025 рік (Фото Telegram-каналу Геннадія Труханова)

За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі постраждало пʼятеро людей. Вони отримали осколкові поранення та опіки. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Також росіяни влучили у складське приміщення із харчами у Салтівському районі Харкова. Після удару розпочалась масштабна пожежа на площі 1000 м2.

«Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, 20 березня росіяни завдали масованого дронового удару по Одесі. Там виникли сильні пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури, постраждали троє мешканців.