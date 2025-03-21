В Одесі спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури

Російські окупанти пізно ввечері у четвер, 20 березня, завдали масованого дронового удару по Одесі, спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури, постраждали 3 мешканців. У п’ятницю, 21 березня, Одеська міська рада опублікувала кадри наслідків ворожої атаки.

Відомо, що перші вибухи в Одесі 20 березня пролунали близько 21:49. Загалом мешканці нарахували понад 18 вибухів.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що росіяни атакували передмістя Одеси, у вогні опинилася цивільна інфраструктура, торгівельні об'єкти, пошкоджено автівки та багатоповерхівку. За попередніми даними, постраждали 3 підлітків.

«В ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та 1 одиниця техніки», – повідомили у ДСНС Одещини.

Після атаки у місті були локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах.

Нагадаємо, ввечері 11 березня російські окупанти атакували балістичною ракетою портову частину Одеси. Внаслідок атаки загинули чотири іноземні громадяни, які працювали на одному з експортних суден