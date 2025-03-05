Постраждала цивільна та критична інфраструктура

В результаті російської повітряної атаки ввечері у вівторок, 4 березня, в Одеській області постраждала критична та цивільна інфраструктура, загинула людина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ввечері 4 березня Одеська область зазнала масованого удару. Російські війська атакували регіон із застосуванням ударних безпілотників та ракет. В області зафіксували масштабні руйнування та пожежі, постраждала цивільна та критична інфраструктура. Також відомо про одного загиблого місцевого мешканця.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок осколкових поранень загинув 77-річний житель села Лиманка.

Крім цього, за його словами, під час повітряної тривоги ворог атакував Білгород-Дністровський район балістичною ракетою. Вона влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована.

Внаслідок атаки частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла.

Нагадаємо, у вечір суботи, 1 березня, російська армія завдала удару балістичною ракетою по Одесі. Унаслідок атаки постраждало двоє людей.