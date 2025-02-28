Увечері п’ятниці, 28 лютого, російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала поранення, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Росіяни атакували дронами-камікадзе Одеський район області. За даними ОВА, удар припав на житлову забудову. «Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала», – повідомив Олег Кіпер. Наразі на місці обстрілу працюють рятувальники та правоохоронці. Триває ліквідація наслідків атаки. Зазначимо, про атаку безпілотників також повідомили у Харківській МВА. За даними міського голови Харкові Ігоря Терехова, росіяни атакували дронами центральну частину міста та житловий район. Наслідки атаки уточнюються.

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