Під час повітряного бою захисники ліквідували 107 БпЛА

У ніч на п’ятницю, 28 лютого, російські війська атакували Україну 208 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що російські війська випустили безпілотники із кількох напрямків, а саме: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Під час повітряного бою захисники ліквідували 107 БпЛА. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Також ще 97 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.



Внаслідок ворожої атаки 28 лютого постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

На Миколаївщині уламки збитого безпілотника впали на території виробничого підприємства, виникла пожежа. Загалом внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено складське приміщення та вантажний фургон.

У Запоріжжі дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала 82-річна жінка.

Через атаку у кількох областях України застосували екстрені відключення світла. Обмеження ввели у Дніпропетровській та Донецькій областях. У Полтавській та Сумській областях застосовано три черги графіків аварійних відключень.

«Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках», – додали в «Укренерго».

Доповнено о 10:53. Застосовані вранці аварійні відключення у кількох регіонах станом на 10:50 були скасовані.

«Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти – вранці вимушено запроваджувались аварійні відключення електроенергії у кількох областях. Першочергово обмежувались промислові споживачі. Наразі аварійні відключення скасовані та не застосовуються у жодному регіоні», – повідомили енергетики.

Нагадаємо, російські війська в ніч на четвер, 27 лютого, випустили по Україні 166 ударних дронів та безпілотників-імітаторів різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.