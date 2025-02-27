У ніч на четвер, 27 лютого, Росія здійснила дронову атаку на українські міста. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили три БпЛА типу Shahed, є пошкодження.

«Внаслідок атаки у квартирі багатоквартирного будинку пошкоджено віконне скло. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що вночі 27 лютого російські війська атакували Україну 166 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами різних типів. Силам ППО вдалося збити 90 з них. На Хмельниччині повітряна тривога тривала з 02:07 до 04:37.